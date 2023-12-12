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سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس كينيا بالعيد الوطني لبلاده

12/12/2023 4:39:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 12 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور ويليم ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية كينيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. (النهاية)

ن و ف




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