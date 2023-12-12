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مقتل عسكري أردني وإصابة آخر في اشتباك مع مهربين

12/12/2023 4:39:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان 12 - 12 (كونا) -- أعلنت السلطات الاردنية اليوم الثلاثاء مقتل عسكري وإصابة آخر من قوات حرس الحدود في اشتباك مع مهربين شمال المملكة.
وذكر بيان للجيش الأردني ان اشتباكا مسلحا وقع على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة مع العشرات من المهربين الذين أطلقوا النار على قوات حرس الحدود الأردنية "وتم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى الى مقتل عدد من المهربين ودفع البقية منهم إلى الفرار داخل العمق السوري".
وأوضح البيان ان الاشتباك تسبب بمقتل عسكري وإصابة آخر وصفت حالته بالمتوسطة وكلاهما من قوات حرس الحدود.(النهاية) ا ب / ع ج ر

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