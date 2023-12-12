مقتل عسكري أردني وإصابة آخر في اشتباك مع مهربين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان 12 - 12 (كونا) -- أعلنت السلطات الاردنية اليوم الثلاثاء مقتل عسكري وإصابة آخر من قوات حرس الحدود في اشتباك مع مهربين شمال المملكة.
وذكر بيان للجيش الأردني ان اشتباكا مسلحا وقع على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة مع العشرات من المهربين الذين أطلقوا النار على قوات حرس الحدود الأردنية "وتم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى الى مقتل عدد من المهربين ودفع البقية منهم إلى الفرار داخل العمق السوري".
وأوضح البيان ان الاشتباك تسبب بمقتل عسكري وإصابة آخر وصفت حالته بالمتوسطة وكلاهما من قوات حرس الحدود.(النهاية) ا ب / ع ج ر
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