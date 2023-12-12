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وزير الدفاع: إجراءات لجنة (واقعة التحقيق مع أحد العسكريين) تمر بقنوات شفافة لضمان الحيادية وتبيان الحقيقة

12/12/2023 4:39:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 12 (كونا) -- قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح إن إجراءات لجنة التحقيق في ملابسات واقعة التحقيق مع أحد العسكريين تمر بقنوات شفافة عبر إشراك إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في عضوية اللجنة إضافة إلى فتح الباب أمام اللجان البرلمانية المختصة لضمان الحيادية وتبيان الحقيقة.
وأضاف الشيخ أحمد الفهد في مداخلة له ردا على ما أثاره أحد النواب بعد أن انتقل المجلس في جلسته العادية اليوم الثلاثاء إلى مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة أن هناك شكوى منظورة الآن أمام النيابة العامة بشأن هذه الواقعة لمعرفة ما إذا كانت ادعاء أو حقيقة ومن ثم محاسبة المتسبب سواء بالقانون العسكري أو القانون الجنائي من قبل النيابة.
وكان رئيس هيئة القضاء العسكري بالتكليف رئيس لجنة التحقيق المذكورة آنفا العميد حقوقي دكتور نواف العنزي قد صرح في وقت سابق بمخاطبة اللجنة لوزارة الداخلية لترشيح أحد خبرائها في الطب الشرعي للانضمام إلى اللجنة وأيضا إدارة الفتوى والتشريع لترشيح أحد أعضائها لعضوية اللجنة بهدف تحقيق المزيد من العدالة والشفافية لأعمالها وإجراءاتها وتعزيز نتائجها. (النهاية)

ج ي / ع ع





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