استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 12 - 12 (كونا) -- استشهد اربعة شبان فلسطينيين اليوم الثلاثاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة (جنين) شمال الضفة الغربية بعدد كبير من الآليات العسكرية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن اربعة شهداء وصلوا الى مستشفى الشهيد (خليل سليمان) الحكومي نتيجة العدوان الاسرائيلي على (جنين).
ومن جهتها ذكرت مصادر محلية أن "ثائر ابوالتين ورفيق دبوس وبكر زكارنة ومحمود ابوسرور استشهدوا في قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال اثناء وجودهم في احد احياء المدينة".
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت (جنين) فجر اليوم ودارت مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين فيما نفذ جيش الاحتلال حملات مداهمة وتفتيش لعدد من المنازل.(النهاية)
ن ق / م ن م
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