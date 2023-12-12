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وكالة (كونا) تصدر نسخة معدلة للدليل الخاص بموظفيها (حقوقهم وواجباتهم)

12/12/2023 4:39:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 12 (كونا) -- أصدرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء نسخة معدلة من دليل موظف الوكالة (حقوقه وواجباته) تحت إشراف رئيسة مكتب الشؤون القانونية في الوكالة إيمان الدعي.
ويعتبر الدليل وثيقة لتحديد الأطر العامة للعلاقة بين الموظف والوكالة ويضم اللوائح القانونية للمتطلبات العملية وحقوق الموظفين وأبرز القوانين المنظمة للعمل.
ويتضمن الدليل أربعة أبواب يتطرق أولها إلى النظام القانوني للتعيين في وظائف الوكالة ويتحدث عن شروط التعيين والدرجة الوظيفية وقرار التعيين والتعيين في الوظائف المؤقتة للكويتيين وغير الكويتيين وتقييم كفاءة الموظفين.
ويتطرق الباب الثاني إلى حقوق الموظفين وأنواعها مثل المرتب والعلاوات والبدلات ومكافآت العمل الإضافي والأعمال الممتازة والترقية والإجازات وأيام ومواعيد العمل الرسمية والعطلات.
وتناول الباب الثالث واجباب الموظفين وتأديبهم والتي تشمل العقوبات التأديبية والجرائم الواقعة من الموظف وعليه والتظلم من القرارات الإدارية فيما تطرق الباب الرابع إلى مد الخدمة وانتهائها.
ويساعد الدليل على تنظيم العمل الوظيفي في الوكالة ويحكمه لائحة داخلية صادرة في 1978 ويعتبر قانون ونظام الخدمة المدنية الكويتي الشريعة الواجبة التطبيق على موظفي الوكالة فيما لا تتضمنه اللائحة الداخلية من أحكام.
وأقامت وكالة (كونا) دورة لمدة يومين بهدف تثقيف الموظفين وتعليمهم حقوقهم وواجباتهم وسيتم توزيع الدليل على جميع موظفي الوكالة. (النهاية)

م ي م / أ م ح




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