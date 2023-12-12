استشهاد 22 فلسطينيا في قصف طائرات الاحتلال لأحياء سكنية في قطاع غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 12 - 12 (كونا)-- استشهد 22 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح صباح اليوم الثلاثاء في قصف نفذته طائرات الاحتلال الاسرائيلي على محافظتي (رفح) و(خان يونس) جنوب قطاع غزة.
وقالت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) إن 22 فلسطينيا استشهدوا وأصيب العشرات بجروح في قصف الاحتلال لعدد من المنازل في (رفح) ولا يزال هناك مفقودون تحت الانقاض مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال نفذت سلسلة أحزمة نارية في محيط مستشفى ناصر في (خان يوس).
وبحسب آخراحصائية للسلطات الصحية في قطاع غزة فإن عدد الشهداء ارتفع إلى 18205 شهداء و49645 جريحا منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وقالت السلطات الصحية في بيان لها أن سلطات الاحتلال تعمدت تدمير المنظومة الصحية شمال (غزة) مما تسبب بقتل مئات الجرحى ووضع السكان في دائرة الموت.(النهاية)
ن ق / أ ب غ
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