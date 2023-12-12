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استشهاد 22 فلسطينيا في قصف طائرات الاحتلال لأحياء سكنية في قطاع غزة

12/12/2023 4:39:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 12 - 12 (كونا)-- استشهد 22 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح صباح اليوم الثلاثاء في قصف نفذته طائرات الاحتلال الاسرائيلي على محافظتي (رفح) و(خان يونس) جنوب قطاع غزة.
وقالت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) إن 22 فلسطينيا استشهدوا وأصيب العشرات بجروح في قصف الاحتلال لعدد من المنازل في (رفح) ولا يزال هناك مفقودون تحت الانقاض مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال نفذت سلسلة أحزمة نارية في محيط مستشفى ناصر في (خان يوس).
وبحسب آخراحصائية للسلطات الصحية في قطاع غزة فإن عدد الشهداء ارتفع إلى 18205 شهداء و49645 جريحا منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وقالت السلطات الصحية في بيان لها أن سلطات الاحتلال تعمدت تدمير المنظومة الصحية شمال (غزة) مما تسبب بقتل مئات الجرحى ووضع السكان في دائرة الموت.(النهاية)

ن ق / أ ب غ




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