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سفير دولة الكويت لدى سنغافورة يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية

12/12/2023 4:38:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 12 (كونا) -- قدم سفير دولة الكويت لدى سنغافورة أحمد عبد الرحمن الشريم اليوم الثلاثاء أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية ثارمان شانموجاراتنام خلال مراسم رسمية جرت في قصر (استانا) الرئاسي.
وقالت سفارة الكويت لدى سنغافورة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "السفير الشريم نقل تحيات وتهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى الرئيس السنغافوري بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الاخيرة وتمنياتهم لجمهورية سنغافورة المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار".
وأشاد السفير الشريم بالعلاقات التي تربط بين الكويت وسنغافورة منذ 38 عاما مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.(النهاية) ح ع ا ب

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