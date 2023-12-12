سفير دولة الكويت لدى سنغافورة يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 12 (كونا) -- قدم سفير دولة الكويت لدى سنغافورة أحمد عبد الرحمن الشريم اليوم الثلاثاء أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية ثارمان شانموجاراتنام خلال مراسم رسمية جرت في قصر (استانا) الرئاسي.
وقالت سفارة الكويت لدى سنغافورة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "السفير الشريم نقل تحيات وتهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى الرئيس السنغافوري بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الاخيرة وتمنياتهم لجمهورية سنغافورة المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار".
وأشاد السفير الشريم بالعلاقات التي تربط بين الكويت وسنغافورة منذ 38 عاما مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.(النهاية) ح ع ا ب
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