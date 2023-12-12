الأغوار الشمالية: الاحتلال يهدم مساكن ومستوطنون يسرقون 30 رأس بقر

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 12 كانون الأول (بترا) - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مساكن وبركة ري وخلية شمسية في منطقة الأغوار الشمالية.

وقال أحد المتضررين إن قوات الاحتلال داهمت منطقة "خزوق موسى" قرب قرية مرج نعجة في الأغوار، وهدمت أربع غرف سكنية (بناء قديم) مأهولة بالسكان، وخلية شمسية، وبركة تستخدم لري المزروعات.

ويعاني المواطنون في الأغوار من سياسة هدم الاحتلال لمساكنهم، وتدمير مصادر الطاقة الكهربائية، والاستيلاء على المعدات الزراعية.

وعلى صعيد متصل، سرق مستوطنون متطرفون، عشرات الأبقار، شرق عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، في بيان، إن عددا من المستوطنين المتطرفين هاجموا قطيعا من الأبقار، وسرقوا قرابة 30 رأس بقر، واقتادوها إلى إحدى المستعمرات في الأغوار الشمالية.

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

12/12/2023 12:20:29