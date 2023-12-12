الأغوار الشمالية: الاحتلال يهدم مساكن ومستوطنون يسرقون 30 رأس بقر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 12 كانون الأول (بترا) - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مساكن وبركة ري وخلية شمسية في منطقة الأغوار الشمالية.
وقال أحد المتضررين إن قوات الاحتلال داهمت منطقة "خزوق موسى" قرب قرية مرج نعجة في الأغوار، وهدمت أربع غرف سكنية (بناء قديم) مأهولة بالسكان، وخلية شمسية، وبركة تستخدم لري المزروعات.
ويعاني المواطنون في الأغوار من سياسة هدم الاحتلال لمساكنهم، وتدمير مصادر الطاقة الكهربائية، والاستيلاء على المعدات الزراعية.
وعلى صعيد متصل، سرق مستوطنون متطرفون، عشرات الأبقار، شرق عين الحلوة بالأغوار الشمالية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، في بيان، إن عددا من المستوطنين المتطرفين هاجموا قطيعا من الأبقار، وسرقوا قرابة 30 رأس بقر، واقتادوها إلى إحدى المستعمرات في الأغوار الشمالية.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
12/12/2023 12:20:29
MENAFN12122023000117011021ID1107577339
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.