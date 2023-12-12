ورشة حول اسس السلامة العامة للغذاء في البترا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 12 كانون الاول (بترا) - عقدت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ومؤسسة الغذاء والدواء ورشة تدريبية تحت عنوان "أسس وقواعد السلامة والصحة المهنية أثناء العمل".
وبحسب بيان عن سلطة إقليم البترا، اليوم الثلاثاء، جاءت الورشة التي أٌقيمت تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا الدكتور فارس البريزات، لاطلاع العاملين في القطاعات الصحية والغذائية والسياحية في البترا على أسس السلامة العامة في التعامل مع الغذاء.
وتهدف الورشة الى ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية لدى العاملين في القطاعات المعنية، وتقدم تدريبات للاسعافات الأولية والإجراءات المتخذة في حال وقوع اصابة عمل، إضافة إلى تعريف المشاركين على المخاطر المهنية التي تواجه العاملين في المنشآت الغذائية والصعوبات التي تواجه مفتشي الغذاء أثناء عملهم.
وحضر الورشة مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله الدكتور موسى الشلبي وعدد من موظفي السلطة، ومديرية صحة البترا، وعدد من العاملين في القطاع السياحي والفندقي، إضافة إلى عدد من موظفي مؤسسة الغذاء والداوء.
--(بترا)
دط /اص/ب ط
12/12/2023 12:16:34
MENAFN12122023000117011021ID1107577338
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