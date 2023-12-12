ورشة حول اسس السلامة العامة للغذاء في البترا

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 12 كانون الاول (بترا) - عقدت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ومؤسسة الغذاء والدواء ورشة تدريبية تحت عنوان "أسس وقواعد السلامة والصحة المهنية أثناء العمل".

وبحسب بيان عن سلطة إقليم البترا، اليوم الثلاثاء، جاءت الورشة التي أٌقيمت تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا الدكتور فارس البريزات، لاطلاع العاملين في القطاعات الصحية والغذائية والسياحية في البترا على أسس السلامة العامة في التعامل مع الغذاء.

وتهدف الورشة الى ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية لدى العاملين في القطاعات المعنية، وتقدم تدريبات للاسعافات الأولية والإجراءات المتخذة في حال وقوع اصابة عمل، إضافة إلى تعريف المشاركين على المخاطر المهنية التي تواجه العاملين في المنشآت الغذائية والصعوبات التي تواجه مفتشي الغذاء أثناء عملهم.

وحضر الورشة مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله الدكتور موسى الشلبي وعدد من موظفي السلطة، ومديرية صحة البترا، وعدد من العاملين في القطاع السياحي والفندقي، إضافة إلى عدد من موظفي مؤسسة الغذاء والداوء.

--(بترا)

دط /اص/ب ط

12/12/2023 12:16:34

