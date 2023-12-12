اصابة فلسطيني برصاص الاحتلال برام الله واعتقال 45 بالضفة والقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 12 كانون الأول (بترا) - اصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، شمال رام الله، كما اعتقل 45 فلسطينيا بحملة مداهمات إسرائيلية لمناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن فلسطينيا أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم، خمسة وأربعين فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وأفاد نادي الاسير الفلسطيني في بيان، بان قوات الاحتلال اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وبيت لحم ونابلس وجنين والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقل المواطنين الخمسة والاربعين بزعم أنهم مطلوبون.

من جهة اخرى، هدمت قوات الاحتلال، اليوم، منشآت في بلدة عناتا شرق القدس المحتلة.

واوضحت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في عناتا، أن جرافات الاحتلال الاسرائيلي هدمت بركسا ومزرعة تعودان للمواطن محمد أحمد حلوة في البلدة بذريعة عدم الترخيص من سلطات الاحتلال.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

12/12/2023 11:32:59