اصابة فلسطيني برصاص الاحتلال برام الله واعتقال 45 بالضفة والقدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 12 كانون الأول (بترا) - اصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، شمال رام الله، كما اعتقل 45 فلسطينيا بحملة مداهمات إسرائيلية لمناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن فلسطينيا أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم، خمسة وأربعين فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وأفاد نادي الاسير الفلسطيني في بيان، بان قوات الاحتلال اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وبيت لحم ونابلس وجنين والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقل المواطنين الخمسة والاربعين بزعم أنهم مطلوبون.
من جهة اخرى، هدمت قوات الاحتلال، اليوم، منشآت في بلدة عناتا شرق القدس المحتلة.
واوضحت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في عناتا، أن جرافات الاحتلال الاسرائيلي هدمت بركسا ومزرعة تعودان للمواطن محمد أحمد حلوة في البلدة بذريعة عدم الترخيص من سلطات الاحتلال.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
12/12/2023 11:32:59
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