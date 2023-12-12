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الصين تصدر أول خريطة عالمية للأمونيا في الغلاف الجوي

12/12/2023 4:38:39 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا) - نجح باحثون صينيون في الحصول على أول خريطة عالمية لأمونيا الغلاف الجوي (NH3) رصدها القمر الصناعي الصيني للأرصاد الجوية "فنغيون".
ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، اليوم الثلاثاء، عن باحثين من معهد فيزياء الغلاف الجوي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن الرصد العالمي للأمونيا يعد أمرا بالغ الأهمية لأنه غاز تتبع نشط كيميائيًا يلعب دورا مهما في الغلاف الجوي وتغير المناخ، إلا أن الطرق التقليدية لرصد تركيز الأمونيا تجعل من الصعب الحصول على البيانات ذات الصلة من المناطق القطبية والصحاري والمحيطات والغابات.
وأشارت إلى أن الباحثين أنشأوا خوارزمية استرجاع لاستخلاص عمود أمونيا من مسبار الغلاف الجوي بالأشعة تحت الحمراء فائقة الاتساع الطيفي على متن القمر الصناعي "فنغيون - 3 دي" وتقديم أول خريطة عالمية لعمود أمونيا في الغلاف الجوي تم رصدها بواسطة أداة مسبار الغلاف الجوي بالأشعة تحت الحمراء.
ويمكن للخوارزمية أيضًا استرجاع معايير التداخل مثل الأوزون وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء ودرجة حرارة سطح الأرض بشكل متزامن عند استرجاع الأمونيا.
ويخطط الباحثون لزيادة تحسين خوارزمية الاسترجاع وإدخال خوارزمية الشبكة العصبية لزيادة دقة الاسترجاع وجودة بيانات المراقبة الفعالة في المحيطات ومناطق خطوط العرض العالية.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
12/12/2023 11:11:52

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