الصين تصدر أول خريطة عالمية للأمونيا في الغلاف الجوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الأول (بترا) - نجح باحثون صينيون في الحصول على أول خريطة عالمية لأمونيا الغلاف الجوي (NH3) رصدها القمر الصناعي الصيني للأرصاد الجوية "فنغيون".
ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، اليوم الثلاثاء، عن باحثين من معهد فيزياء الغلاف الجوي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن الرصد العالمي للأمونيا يعد أمرا بالغ الأهمية لأنه غاز تتبع نشط كيميائيًا يلعب دورا مهما في الغلاف الجوي وتغير المناخ، إلا أن الطرق التقليدية لرصد تركيز الأمونيا تجعل من الصعب الحصول على البيانات ذات الصلة من المناطق القطبية والصحاري والمحيطات والغابات.
وأشارت إلى أن الباحثين أنشأوا خوارزمية استرجاع لاستخلاص عمود أمونيا من مسبار الغلاف الجوي بالأشعة تحت الحمراء فائقة الاتساع الطيفي على متن القمر الصناعي "فنغيون - 3 دي" وتقديم أول خريطة عالمية لعمود أمونيا في الغلاف الجوي تم رصدها بواسطة أداة مسبار الغلاف الجوي بالأشعة تحت الحمراء.
ويمكن للخوارزمية أيضًا استرجاع معايير التداخل مثل الأوزون وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء ودرجة حرارة سطح الأرض بشكل متزامن عند استرجاع الأمونيا.
ويخطط الباحثون لزيادة تحسين خوارزمية الاسترجاع وإدخال خوارزمية الشبكة العصبية لزيادة دقة الاسترجاع وجودة بيانات المراقبة الفعالة في المحيطات ومناطق خطوط العرض العالية.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
12/12/2023 11:11:52
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