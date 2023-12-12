40.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، عند 40.30 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.60 دينار لجهة البيع.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 47.50 و 35.80 دينار على التوالي.

واستهل المعدن الأصفر تداولاته، اليوم الثلاثاء، بالسوق العالمية، عند 1988 دولارا للأونصة الواحدة.

-- (بترا)

س ص/اص/ب ط

12/12/2023 11:04:28