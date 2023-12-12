عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الاقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 12 كانون الأول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية العامة بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الاقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، حيث قاموا بجولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية بباحات الأقصى في ظل زيادة الدعوات للاقتحامات، بالتزامن مع حلول الأعياد اليهودية، التي تتواصل حتى نهاية الأسبوع الحالي.
وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى والبلدة القديمة بالمدينة المقدسة المحتلة.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
12/12/2023 10:57:10
MENAFN12122023000117011021ID1107577334
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