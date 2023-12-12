عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الاقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 12 كانون الأول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية العامة بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الاقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، حيث قاموا بجولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية بباحات الأقصى في ظل زيادة الدعوات للاقتحامات، بالتزامن مع حلول الأعياد اليهودية، التي تتواصل حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى والبلدة القديمة بالمدينة المقدسة المحتلة.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

12/12/2023 10:57:10