الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى مدريد وجنيف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا) - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل إلى مدريد وجنيف.

ويلتقي جلالته في مدريد بجلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، لحشد الدعم الدولي للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي جنيف، يلقي جلالة الملك، غدا الأربعاء، كلمة في المنتدى العالمي للاجئين، الذي يعقده الأردن بالشراكة مع كولومبيا وفرنسا واليابان وأوغندا، وتستضيفه حكومة سويسرا بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

-- (بترا)

أ أ/ب ط

12/12/2023 10:54:22