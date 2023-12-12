جائزة الملكة رانيا العبدالله تقدم محتوى التميز التربوي في الأردنية واليرموك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- تقدم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، محتوى تعليميا أكاديميا جديدا، يحاكي رسالة الجمعية في نشر وتعميق التميز والإبداع، وسيتم تضمينه ضمن بعض مساقات كلية العلوم التربوية في كل من الجامعة الأردنية و جامعة اليرموك، ليتتلمذ الطلبة "معلمو المستقبل"على التميز التربوي لانتهاج التميز وهم على مقاعد الدراسة، و ليكون التميز نهجهم في الحياة العملية.

وقالت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء، إن المحتوى يساهم في نشر ثقافة التميز إلى كل المعنيين في الميدان التربوي وطلبة كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية واعتباره واحدا من برامج التنمية المهنية للتربويين والإداريين في وزارة التربية والتعليم.

وأشارت الى أن المحتوى يعتبر إضافة جديدة إلى برامج التطوير المهني لكافة الرتب لغايات الارتقاء الوظيفي، ما سيتماشى والخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم التي تسعى الوزارة من خلالها إلى توفيـر مـوارد بشـرية مؤهلـة وبنـاء برامـج التنميـة المهنيـة المسـتدامة لتعزيـز قـدرات المعلميـن وتمكينهـم مـن تحقيـق النتاجات التعليمية بكفاءة وفعالية.

من جهتها، تبنت كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية المحتوى، ليكون أحد الموضوعات في مساق "النظام التربوي في الأردن وفلسفة التعليم" لطلبة الدبلوم العالي لإعداد المعلمين بما يخدم رؤية الكلية في إعداد جيل قادر على تحمل مسؤولياته والتكيف لمواجهة التحديات المستقبلية.

اما في كلية العلوم التربوية بجامعة اليرموك، فسيتم أدرج محتوى التميز التربوي ليكون أحد الموضوعات ضمن مساقات الكلية وهي: موضوعات خاصة في الإدارة التربوية، نماذج وأنماط مدرسية حديثة، التعليم في الأردن والتدريب الميداني، ليحقق رسالة الجامعة في المقام الأول والكلية في تبوئهما المكانة المرموقة أردنيا وإقليميا وعالميا من خلال الاهتمام بكفاءة خريجيهما.

وسيسلط المحتوى التربوي الضوء على التعريف بالتميز التربوي بشكل عام وعلى جوائز التميز التربوي بشكل خاص على المستويين المحلي والإقليمي، منها "جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي" ومعاييرها ومراحلها، ليساهم هذا المحتوى في رفع كفاءة المعلمين وطلبة كلية التربية في تعزيز مهاراتهم المختلفة في العملية التعلمية التعليمية (تخطيط، تنفيذ، تقويم، تطوير) وإثراء مهاراتهم في البحث والتوثيق العلمي للمساهمة في تحسين جودة التعليم ورفع مستوى الأداء التربوي وبناء تميز تربوي يكون مدعوما مجتمعيا لتمكين جيل المستقبل.

--(بترا)

ع س/أ أ / س س



12/12/2023 10:36:55