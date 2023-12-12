الجمعية الوطنية الفرنسية ترفض مشروع قانون الهجرة الجديد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- خسرت الحكومة الفرنسية محاولتها لتمرير إصلاحات قوانين الهجرة من خلال الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث صوتت الأغلبية على اقتراح برفض التشريع المقترح قبل المناقشة العامة.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، تمت الموافقة على مذكرة رفض مشروع القانون التي قدمتها كتلة الخضر الليلة الماضية، بأغلبية 270 صوتًا مقابل 265 صوتًا، شملت المحافظين والقوميين اليمينيين وبعض القوى اليسارية.

وأكدت الحكومة أن التشريع المقترح سيعمل على السيطرة على الهجرة وتحسين الاندماج، حيث يمنح تصاريح إقامة مؤقتة للمهاجرين الذين يعملون في مهن يوجد فيها نقص في العمالة، كما يمنح الحكومة سلطة إجبار بعض المهاجرين المحميين سابقًا على مغادرة البلاد وتمديد عمليات الترحيل.

وعلى الرغم من أن الحكومة يمكن أن تسحب مشروع القانون، إلا أنه يمكنها أيضا إحالته إلى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي، كما يمكن لها أيضًا عقد لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب لمناقشة المشروع.

وبعد التصويت، عرض وزير الداخلية "جيرالد دارمانين" استقالته على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي رفضها وطالب بتقديم اقتراح إليه اليوم الثلاثاء بشأن كيفية المضي قدمًا في مشروع القانون.

ويوجد في فرنسا نحو 5.1 مليون أجنبي بشكل قانوني يمثلون 7.6 بالمئة من السكان، كما تستقبل أكثر من نصف مليون لاجئ، كما قدرت السلطات وجود ما بين 600 - 700 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد.

--(بترا)

رصد/أغ / س س

12/12/2023 10:04:30