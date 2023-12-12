استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي بجنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 12 كانون الأول (بترا) - استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخر صباح اليوم الثلاثاء، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الاسرائيلي لمجموعة شبان في حي السيباط في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مستشفى جنين وسام بكر، في بيان، إن أربعة شهداء وإصابة، وصلوا المستشفى، جراء استهدافهم بشكل مباشر، من قبل طائرة مسيرة.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، تحاصر قوات الاحتلال مستشفيات: ابن سينا، وجنين الحكومي، والرازي، وتمنع سيارات الإسعاف من نقل الشهداء.

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

12/12/2023 09:49:20