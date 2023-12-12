استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي بجنين

استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي بجنين
التاريخ
12/12/2023 4:38:34 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 12 كانون الأول (بترا) - استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخر صباح اليوم الثلاثاء، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الاسرائيلي لمجموعة شبان في حي السيباط في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال مدير مستشفى جنين وسام بكر، في بيان، إن أربعة شهداء وإصابة، وصلوا المستشفى، جراء استهدافهم بشكل مباشر، من قبل طائرة مسيرة.
ومنذ ساعات الصباح الباكر، تحاصر قوات الاحتلال مستشفيات: ابن سينا، وجنين الحكومي، والرازي، وتمنع سيارات الإسعاف من نقل الشهداء.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
12/12/2023 09:49:20
MENAFN12122023000117011021ID1107577330
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