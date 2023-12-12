Tuesday, 12 December 2023 06:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي بجنين

12/12/2023 4:38:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 12 كانون الأول (بترا) - استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخر صباح اليوم الثلاثاء، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الاسرائيلي لمجموعة شبان في حي السيباط في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال مدير مستشفى جنين وسام بكر، في بيان، إن أربعة شهداء وإصابة، وصلوا المستشفى، جراء استهدافهم بشكل مباشر، من قبل طائرة مسيرة.
ومنذ ساعات الصباح الباكر، تحاصر قوات الاحتلال مستشفيات: ابن سينا، وجنين الحكومي، والرازي، وتمنع سيارات الإسعاف من نقل الشهداء.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
12/12/2023 09:49:20

MENAFN12122023000117011021ID1107577330

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث