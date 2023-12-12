الأردن يستضيف مؤتمر درويدكون لمطوري آندرويد كانون الثاني المقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الأول (بترا) - تستضيف العاصمة عمان خلال الفترة من 18 ولغاية 20 كانون الثاني المقبل، المؤتمر العالمي درويدكون "droidcon"، برعاية هيئة تنشيط السياحة، وتنظيم شركة أومنيس ميديا وذراعها التقني شركة أومنيس تكنولوجيز، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية المهارات الرقمية.
وبحسب بيان لهيئة تنشيط السياحة، اليوم الثلاثاء، يعد مؤتمر "درويدكون" اسم الامتياز لسلسلة من المؤتمرات المجتمعية في أوروبا، والتي تركز على تطوير برامج الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد من جوجل، والذي يعد أكبر مؤتمرات مطوري أندرويد التي تُعقد خارج الولايات المتحدة الأميركية.
وأكّد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، أهمية دعم مثل هذه المؤتمرات التقنية، إذ توفر فرصاً حيوية وهامة لطلاب الجامعات والمحترفين العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة أحدث التقنيات والابتكارات، كما تساهم في تبادل الخبرات وخلق فرص توظيف للشباب الأردني، وتتماشى مع أهداف جمعية المهارات الرقمية.
وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات أهمية انعقاد المؤتمر في العاصمة الأردنية عمان، مرحبا بالمشاركين الذين سيزورون بلدهم الثاني.
وقال عربيات "لقد أحدثت الحوسبة المتنقلة ثورة في الشأن السياحي من خلال الطريقة التي نتفاعل بها مع التكنولوجيا وأصبحت القدرة على الوصول إلى المعلومات والتواصل في الشأن السياحي أمراً ضرورياً في مجتمع اليوم سريع الخطى".
وأضاف "تسعى هيئة تنشيط السياحة إلى تعزيز مساهمتها في دعم ورعاية المؤتمرات المعنية في السياحة وخاصة تلك التي تهدف إلى جذب وتسويق المملكة والترويج لها".
وبين عربيات، أن الهيئة وضمن استراتيجيتها للعام 2024 تسعى أن يكون الأردن وجهة مميزة في جذب التقنية وانتاجها ودمجها بالترويج السياحي على الصعيدين المحلي والإقليمي، إضافة إلى أن الهيئة تدعم سبل التطوير من خلال التكنولوجيا ضمن استراتيجيتها القائمة على مبدأ الابتكار والابداع والكفاءة وخلق نموذج تفاعلي يهدف إلى التحفيز وتعزيز الابتكار في سياحة الأعمال، حيث جاءت رعاية هذا المؤتمر لما له من أهمية في تعزيز سياحة الاعمال.
وقالت الهيئة في بيانها، إن مؤتمر درويدكون يقدم مجموعة شاملة من الفعاليات والأدوات والخدمات لتحسين المهارات والخبرات لمطوري أندرويد حول العالم، فمنذ العام 2009، يدعم مؤتمر درويدكون نظام التشغيل والبرمجة الخاصة بأندرويد، ليصبح بذلك علامة تجارية معترف بها عالمياً ومورداً متكاملاً للمطورين المختصين، ومنصة موثوقة تربط بين العديد من العلامات التجارية والشركاء ومجتمع مطوري أندرويد.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أومنيس ميديا فهد الذيب، إن فعاليات درويدكون تعقد في أكثر من 25 مركزاً تقنياً في خمس قارات، ويشارك فيه أكثر من 25 ألف مطور ومختص كل عام، ويسعدنا الإعلان عن انضمام العاصمة عمان إلى هذه الشبكة العالمية، وأن تكون وجهة تقنية لمطوري أندرويد على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وتقدم الذيب بالشكر لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية المهارات الرقمية وهيئة تنشيط السياحة على تعاونهم ومساهمتهم في تنظيم هذا المؤتمر الهام والهادف، وما يحمله من فوائد تصب في مصلحة جمهور مجتمع أندرويد في المملكة، حيث سيستقبل المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة نحو 1000 مشارك من طلبة الجامعات والمبرمجين والمختصين وممثلي الشركات التقنية للاطلاع على آخر مستجدات هذه الصناعة والتعرف على أهم حلول البرمجة إلى جانب التعرف على أهم الكفاءات الشبابية الأردنية في عالم الأندرويد.
ولفت إلى أهمية نظام أندرويد كنظام عالمي رئيسي في تشغيل الأجهزة المحمولة وبحصة عالمية تبلغ نحو 71 بالمئة وفق دراسة نشرها موقع ستاتيستا "Statista" أخيرا، في الوقت الذي يضم مجتمع مطوري أندرويد ما يقرب من ستة ملايين مطور حول العالم.
-- (بترا)
ح خ/ب ط
12/12/2023 09:39:11
MENAFN12122023000117011021ID1107577329
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