الأردن يستضيف مؤتمر درويدكون لمطوري آندرويد كانون الثاني المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا) - تستضيف العاصمة عمان خلال الفترة من 18 ولغاية 20 كانون الثاني المقبل، المؤتمر العالمي درويدكون "droidcon"، برعاية هيئة تنشيط السياحة، وتنظيم شركة أومنيس ميديا وذراعها التقني شركة أومنيس تكنولوجيز، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية المهارات الرقمية.

وبحسب بيان لهيئة تنشيط السياحة، اليوم الثلاثاء، يعد مؤتمر "درويدكون" اسم الامتياز لسلسلة من المؤتمرات المجتمعية في أوروبا، والتي تركز على تطوير برامج الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد من جوجل، والذي يعد أكبر مؤتمرات مطوري أندرويد التي تُعقد خارج الولايات المتحدة الأميركية.

وأكّد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، أهمية دعم مثل هذه المؤتمرات التقنية، إذ توفر فرصاً حيوية وهامة لطلاب الجامعات والمحترفين العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة أحدث التقنيات والابتكارات، كما تساهم في تبادل الخبرات وخلق فرص توظيف للشباب الأردني، وتتماشى مع أهداف جمعية المهارات الرقمية.

وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات أهمية انعقاد المؤتمر في العاصمة الأردنية عمان، مرحبا بالمشاركين الذين سيزورون بلدهم الثاني.

وقال عربيات "لقد أحدثت الحوسبة المتنقلة ثورة في الشأن السياحي من خلال الطريقة التي نتفاعل بها مع التكنولوجيا وأصبحت القدرة على الوصول إلى المعلومات والتواصل في الشأن السياحي أمراً ضرورياً في مجتمع اليوم سريع الخطى".

وأضاف "تسعى هيئة تنشيط السياحة إلى تعزيز مساهمتها في دعم ورعاية المؤتمرات المعنية في السياحة وخاصة تلك التي تهدف إلى جذب وتسويق المملكة والترويج لها".

وبين عربيات، أن الهيئة وضمن استراتيجيتها للعام 2024 تسعى أن يكون الأردن وجهة مميزة في جذب التقنية وانتاجها ودمجها بالترويج السياحي على الصعيدين المحلي والإقليمي، إضافة إلى أن الهيئة تدعم سبل التطوير من خلال التكنولوجيا ضمن استراتيجيتها القائمة على مبدأ الابتكار والابداع والكفاءة وخلق نموذج تفاعلي يهدف إلى التحفيز وتعزيز الابتكار في سياحة الأعمال، حيث جاءت رعاية هذا المؤتمر لما له من أهمية في تعزيز سياحة الاعمال.

وقالت الهيئة في بيانها، إن مؤتمر درويدكون يقدم مجموعة شاملة من الفعاليات والأدوات والخدمات لتحسين المهارات والخبرات لمطوري أندرويد حول العالم، فمنذ العام 2009، يدعم مؤتمر درويدكون نظام التشغيل والبرمجة الخاصة بأندرويد، ليصبح بذلك علامة تجارية معترف بها عالمياً ومورداً متكاملاً للمطورين المختصين، ومنصة موثوقة تربط بين العديد من العلامات التجارية والشركاء ومجتمع مطوري أندرويد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أومنيس ميديا فهد الذيب، إن فعاليات درويدكون تعقد في أكثر من 25 مركزاً تقنياً في خمس قارات، ويشارك فيه أكثر من 25 ألف مطور ومختص كل عام، ويسعدنا الإعلان عن انضمام العاصمة عمان إلى هذه الشبكة العالمية، وأن تكون وجهة تقنية لمطوري أندرويد على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وتقدم الذيب بالشكر لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية المهارات الرقمية وهيئة تنشيط السياحة على تعاونهم ومساهمتهم في تنظيم هذا المؤتمر الهام والهادف، وما يحمله من فوائد تصب في مصلحة جمهور مجتمع أندرويد في المملكة، حيث سيستقبل المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة نحو 1000 مشارك من طلبة الجامعات والمبرمجين والمختصين وممثلي الشركات التقنية للاطلاع على آخر مستجدات هذه الصناعة والتعرف على أهم حلول البرمجة إلى جانب التعرف على أهم الكفاءات الشبابية الأردنية في عالم الأندرويد.

ولفت إلى أهمية نظام أندرويد كنظام عالمي رئيسي في تشغيل الأجهزة المحمولة وبحصة عالمية تبلغ نحو 71 بالمئة وفق دراسة نشرها موقع ستاتيستا "Statista" أخيرا، في الوقت الذي يضم مجتمع مطوري أندرويد ما يقرب من ستة ملايين مطور حول العالم.

-- (بترا)

ح خ/ب ط

12/12/2023 09:39:11