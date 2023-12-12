ارتفاع النفط قبيل قرارات بشأن أسعار الفائدة

ارتفاع النفط قبيل قرارات بشأن أسعار الفائدة
التاريخ
12/12/2023 4:38:32 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12كانون الأول(بترا)- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة وصدور بيانات تضخم، لكن المخاوف بشأن فيض المعروض وتباطؤ نمو الطلب قوضت المكاسب.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شباط 26 سنتًا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 76.29 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم كانون الثاني 26 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 71.58 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/أغ / ا ص / س س
12/12/2023 08:56:20
MENAFN12122023000117011021ID1107577328
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