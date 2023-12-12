رئيسة كوسوفو تدعو إلى حماية الأبرياء في غزة وعدم الاستسلام

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 12 كانون الأول (بترا)- دعت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني إلى عدم التخلي عن حماية الأبرياء في غزة، وإلى ضرورة التحلي بالإنسانية وعدم الاستسلام في سبيل إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه الإنسان.

وقالت عثماني خلال مشاركتها بجلسة نقاشية الليلة الماضية بعنوان "وكالات الدولة والمؤسسات المتعددة الأطراف في زمن التعددية القطبية، وذلك ضمن أعمال منتدى الدوحة "إن قطر قدمت نموذجا مهما في الجهود الناجحة لحماية الأبرياء على غرار دورها في غزة، حيث بذلت جهودا مقدرة في الوساطة الإنسانية التي أسهمت بوقف إطلاق النار في وقت سابق.

وتحدثت عثماني عن تجربة بلادها التي عانت من الحروب والأزمات خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، وقالت في هذا الخصوص "في نهاية المطاف انتصرت التعددية، فبعد أشهر من الحرب قررت الأسرة الدولية الحسم ووقف الفظائع، وتطلب ذلك قرارات أممية كثيرة وجهود دول متعددة.

ونوهت بدور الأمم المتحدة في بناء السلام على مدى عشر سنوات وليس صنع السلام، مضيفة "البعض يظن أن كوسوفو حققت ما حققته بفضل دعم القوى الغربية فقط.. لا بل كان الأصدقاء من دول هذه المنطقة هم من قدموا الدعم ومدوا يد العون من أجل إعادة بناء حياتنا بعد الحرب التي دمرت كل شيء، وتوجب علينا إعادة بناء دولتنا واستعادة حياتنا واليوم كوسوفو نموذج لما تحققه الديمقراطية.

وأكدت عثماني أنه بالرغم من التشاؤم السائد فيما يخص التعددية وبالرغم من تراجع تعدد الأقطاب في العالم، فإن كوسوفو استفادت بشكل كبير من التعددية،معربة عن املها في أن "تبقى التعددية المبدأ الأساسي للنظام العالمي القائم على قواعد ومبادئ أساسية لكيفية تعاملنا مع بعضنا في عالم متعدد" .

--(بترا)





م ف /اص / س س

12/12/2023 08:27:29