رئيسة كوسوفو تدعو إلى حماية الأبرياء في غزة وعدم الاستسلام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 12 كانون الأول (بترا)- دعت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني إلى عدم التخلي عن حماية الأبرياء في غزة، وإلى ضرورة التحلي بالإنسانية وعدم الاستسلام في سبيل إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه الإنسان.
وقالت عثماني خلال مشاركتها بجلسة نقاشية الليلة الماضية بعنوان "وكالات الدولة والمؤسسات المتعددة الأطراف في زمن التعددية القطبية، وذلك ضمن أعمال منتدى الدوحة "إن قطر قدمت نموذجا مهما في الجهود الناجحة لحماية الأبرياء على غرار دورها في غزة، حيث بذلت جهودا مقدرة في الوساطة الإنسانية التي أسهمت بوقف إطلاق النار في وقت سابق.
وتحدثت عثماني عن تجربة بلادها التي عانت من الحروب والأزمات خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، وقالت في هذا الخصوص "في نهاية المطاف انتصرت التعددية، فبعد أشهر من الحرب قررت الأسرة الدولية الحسم ووقف الفظائع، وتطلب ذلك قرارات أممية كثيرة وجهود دول متعددة.
ونوهت بدور الأمم المتحدة في بناء السلام على مدى عشر سنوات وليس صنع السلام، مضيفة "البعض يظن أن كوسوفو حققت ما حققته بفضل دعم القوى الغربية فقط.. لا بل كان الأصدقاء من دول هذه المنطقة هم من قدموا الدعم ومدوا يد العون من أجل إعادة بناء حياتنا بعد الحرب التي دمرت كل شيء، وتوجب علينا إعادة بناء دولتنا واستعادة حياتنا واليوم كوسوفو نموذج لما تحققه الديمقراطية.
وأكدت عثماني أنه بالرغم من التشاؤم السائد فيما يخص التعددية وبالرغم من تراجع تعدد الأقطاب في العالم، فإن كوسوفو استفادت بشكل كبير من التعددية،معربة عن املها في أن "تبقى التعددية المبدأ الأساسي للنظام العالمي القائم على قواعد ومبادئ أساسية لكيفية تعاملنا مع بعضنا في عالم متعدد" .
--(بترا)
م ف /اص / س س
12/12/2023 08:27:29
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