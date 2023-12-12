Tuesday, 12 December 2023 06:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل جندي بمعارك شمال غزة

12/12/2023 4:38:28 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا) - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي، وإصابة 3 آخرين في معارك شمالي قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال عبر صفحته الرسمية إن ضابطاً في الجيش قتل متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل ثلاثة أسابيع.
وبمقتل الجندي ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 435 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول الماضي.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
12/12/2023 08:11:38

MENAFN12122023000117011021ID1107577325

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث