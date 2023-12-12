جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل جندي بمعارك شمال غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا) - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي، وإصابة 3 آخرين في معارك شمالي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال عبر صفحته الرسمية إن ضابطاً في الجيش قتل متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل ثلاثة أسابيع.

وبمقتل الجندي ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 435 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول الماضي.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

12/12/2023 08:11:38