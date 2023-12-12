12 شهيدا بينهم 6 أطفال جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل برفح

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 12 كانون الأول (بترا) - استشهد 12 فلسطينيا وأصيب العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 12 فلسطينيا بينهم 6 أطفال، ووقوع عشرات الإصابات في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي لمنزل يعود لعائلة حرب في حي الزهور شمال مدينة رفح.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية في سماء غزة تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غزة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ67، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تستمر القوات الإسرائلية في قصف مدن شمال وجنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى أكثر من 18205 شهداء، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 49645 .

-- (بترا)

رصد/اغ/اص/ب ط

12/12/2023 08:08:41