12 شهيدا بينهم 6 أطفال جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل برفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 كانون الأول (بترا) - استشهد 12 فلسطينيا وأصيب العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد 12 فلسطينيا بينهم 6 أطفال، ووقوع عشرات الإصابات في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي لمنزل يعود لعائلة حرب في حي الزهور شمال مدينة رفح.
كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية في سماء غزة تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غزة.
ودخلت الحرب على غزة يومها الـ67، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تستمر القوات الإسرائلية في قصف مدن شمال وجنوب القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى أكثر من 18205 شهداء، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 49645 .
-- (بترا)
رصد/اغ/اص/ب ط
12/12/2023 08:08:41
MENAFN12122023000117011021ID1107577324
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