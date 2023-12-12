انتخاب الأميركية كيت فوربس رئيسة للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 12 كانون الأول (بترا) - انتُخبت الناشطة الإنسانية وسيدة الأعمال الأميركية كيت فوربس، مساء أمس الاثنين، رئيسة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لتصبح بذلك ثاني امرأة تتولى المنصب منذ أن أنشئ.
وبحسب واشنطن تايمز، جاء في بيان للاتحاد أنّ "انتخاب فوربس رئيسة للجنة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر هو لحظة تاريخية، حيث يسلط هذا الإنجاز الضوء على الالتزام المستمر للجنة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتنويع والمساواة الجندرية في قيادتها".
وبدأت فوربس مسيرتها متطوّعة محليّة في الصليب الأحمر الأميركي- فرع فينيكس ولاية أريزونا، وارتقت لتشغل منصب نائبة رئيس مجلس الإدارة ورئيسة المتطوعين على المستوى الأميركي، وقد تولّت إدارة شؤون أكثر من مليون متطوع.
وفي السنوات الـ17 الأخيرة كانت عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وكان آخر منصب شغلته قبل انتخابها رئيسة لجنة التدقيق وإدارة المخاطر في الاتحاد.
وللاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر فروع في 191 بلداً ويبلغ عدد متطوعيه نحو 16 مليوناً.
-- (بترا)
ب خ/اص/ب ط
12/12/2023 08:05:48
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