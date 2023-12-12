الإعلامى عبدالفتاح مصطفى يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Youm7) أدلى الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ"الراديو 9090"، بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة "بدر" بمنطقة الدقي.
عبدالفتاح مصطفى
عبدالفتاح مصطفى
عبدالفتاح مصطفى
عبدالفتاح مصطفى
وأشاد عبدالفتاح مصطفى، بالوعي الذي يظهره المواطنون أمام اللجان الانتخابية على مدار اليومين الماضيين واليوم، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي المميز، والذي يعكس وعي المصريين بأهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها حقًا وواجبًا دستوريًا، كما أنها تعكس رغبة المصريين في المشاركة في صناعة مستقبلهم.
مضيفا بأنه شهد عدد من الانتخابات السابقة؛ ولم يحظى فيهم حدث بهذا القدر الكبير الذي شهدته انتخابات هذا العام من مشاركة المصريين في العملية الانتخابية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وعي المصريين وقدرتهم الكبيرة في تحديد مستقبلهم.
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
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