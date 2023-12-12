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الإعلامى عبدالفتاح مصطفى يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

12/12/2023 4:38:10 AM
(MENAFN- Youm7) أدلى الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ"الراديو 9090"، بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة "بدر" بمنطقة الدقي.







عبدالفتاح مصطفى



عبدالفتاح مصطفى



عبدالفتاح مصطفى



عبدالفتاح مصطفى




وأشاد عبدالفتاح مصطفى، بالوعي الذي يظهره المواطنون أمام اللجان الانتخابية على مدار اليومين الماضيين واليوم، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي المميز، والذي يعكس وعي المصريين بأهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها حقًا وواجبًا دستوريًا، كما أنها تعكس رغبة المصريين في المشاركة في صناعة مستقبلهم.



مضيفا بأنه شهد عدد من الانتخابات السابقة؛ ولم يحظى فيهم حدث بهذا القدر الكبير الذي شهدته انتخابات هذا العام من مشاركة المصريين في العملية الانتخابية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وعي المصريين وقدرتهم الكبيرة في تحديد مستقبلهم.



وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.














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