ذكرى وفاة الفنان أحمد سامي عبد الله.. اليوم

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة الفنان أحمد سامى عبد الل الذى قدم أعمال تركت بصمة كبيرة مع جمهوره وعرف بالرجل الطيب وبمناسبة تلك الذكرى نذكر أهم المعلومات عنه :

- حصل على ليسانس تاريخ، وتم تعيينه كمدرس إلا أنه فضل الحياة الفنية التى تفرغ لها عند سن الـ"50".

- حلم الراحل أحمد سامى عبد الله بأن يصبح مذيعًا، إلا أنه لم يستطع الوصول لهذا الحلم، فأطل على الجمهور من نافذة الفن وليس الإعلام، حتى أصبح ممثلًا قديرًا، له بصمة لا تُنسى فى شتى أعماله الفنية.

- شارك سامي في العديد من الأعمال الدرامية، منها مسلسلات زيزينيا، وأين قلبي، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، وغيرهم.

- كانت آخر عمل لـ أحمد سامي عبدالله كان فيلم "حسن ومرقص" مع الفنان الراحل عمر الشريف والزعيم عادل إمام، واختفى بعدها عن الساحة الفنية لمدة عامين بسبب اشتداد المرض عليه.

- له أربعة

أبناء، وهم ماجد، ومحمد، ومي، ومنال.

- قدم العديد من الأعمال التى وصل عددها إلى 80 عملًا تنوع بين السينما والتليفزيون والإذاعة.

- برع الفنان أحمد سامي عبد الله، في أداء دور الرجل الطيب بالسينما المصرية، الذي تعاطف معه كثير من المصريين، إلا أنه كان يشعر بالحزن بسبب تضييق الحلقة عليه، وحُصر في دور الرجل المُسن، إلا أنه كان يتغلب على هذا الشعور بسبب اقتداره على تقديم الدور بكفاءة وحنكة.

- عمل كمعد برامج ومخرجًا وتدرج في الوظائف حتى أصبح مديرًا لبرامج الأطفال.