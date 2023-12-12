عمر كمال وبندق وحمزة يطرحون عندنا مسئولية لدعم الانتخابات الرئاسية

MENAFN - Youm7) طرح الفنانين الشعبين عمر كمال وحودة بندق وحمزة الصغير أغنية جديدة بعنوان "عندنا مسئولية"، لدعم الانتخابات الرئاسية 2024، وحث المواطنين على النزول والمشاركة، واستعراض أبرز المشاريع والإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.

أغنية "عندنا مسؤولية" من غناء حودة بندق وعمر كمال وحمزه الصغير، وكلمات وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع ميدو مزيكا، وعزف على الأورج محمود شاهي، وتولى إخراج الفيديو كليب للأغنية مصطفى مجدي.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران

رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى

عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر

رمز السلم.



