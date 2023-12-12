محمد محسن يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

MENAFN - Youm7) حرص الفنان محمد محسن على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2023، وأدلى بصوته في ثالث أيام الاقتراع، كما نشر صورة له بعد الإدلاء بصوته، معلقا عليها من خلال حسابه على "إنستجرام": "أحلى صباح من داخل مدرستى الابتدائية اللى كانت واحشاني، بعد تصويتى فى انتخابات الرئاسة".

محمد محسن





وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.





محمد محسن يدلي بصوته في الانتخابات





وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى

انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران

رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى

عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر

رمز السلم.