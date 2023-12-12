طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات سهلة.. لو عندك عزومة

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- Youm7) في العزومات والمناسبات تحتار السيدات دائمًا في نوعية الأصناف التي تقدمها في العزومة وتحرص على تقديم أفضل وأشهى الأكلات، ويعتبر البط بالبرتقال واحدًا من الأكلات الشهية والمناسبة في العزومات، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة عمل البط بالبرتقال وفقًا لما ذكره موقع epicurious
المكونات: مكونات البط
بط
1 ملعقة كبيرة ملح.
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.
1⁄2 ملعقة صغيرة الكمون المطحون.
1 برتقالة
1 بصلة صغيرة، مقطعة إلى نهاية الجذر.
4 أوراق بردقوش
4 أوراق زعتر
2
ورقة بقدونس
نصف كوب من مرق البط أو الدجاج
1⁄2 جزرة متوسطة الحجم، مقطعة إلى نصفين بالطول.
1⁄2 ساق كرفس.
مكونات الصلصة
1⁄3 كوب سكر.
1⁄3 كوب عصير برتقال طازج.
2 ملعقة كبيرة خل.
1 ملعقة كبيرة زبدة.
1⁄2 برتقالة، مقشرة إلى شرائح عريضة بواسطة مقشرة الخضار، مقطعة إلى شرائح رفيعة.
طريقة التحضير
- اخفقي مكونات تتبيلة البط مع بعض وضعى الخليط على البط من الداخل والخارج.
- قطعى برتقالة واحدة إلى 4 قطع يحشى تجويف البط بأرباع البرتقال مع 4 شرائح بصل و 4 أغصان بردقوش، و 4 أغصان زعتر، و2 أغصان بقدونس .
- قومى بعصر العصير من نصف البرتقال المتبقي في وعاء صغير آخر، يضاف نصف كوب الخل ونصف كوب من مرق البط أو الدجاج ويقلب المزيج معًا. وضعيه على جنب.
- افردي 1⁄2 جزرة متوسطة الحجم، مقطعة إلى نصفين بالطول ، 1⁄2 ساق كرفس ، و 4 شرائح بصل متبقية في مقلاة التحميص ضعي البط فوق الخضار وشويها لمدة 30 دقيقة.
- ضعى البط في صينية في الفرن على درجة حرارة 200.
- أثناء شواء البط، قومى بطهي 1⁄3 كوب سكر في قدر صغير ثقيل على نار متوسطة، حتى يبدأ في الذوبان واستمرى في الطهي، مع التحريك من حين لآخر حتى يذوب السكر تمامًا ويتحول للون الكراميل إلى اللون الذهبي الداكن و خففي الحرارة إلى درجة منخفضة وضيفي بعناية 1⁄3 كوب عصير برتقال طازج و 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض إلى الكراميل ويترك على نار خفيفة ويطهى مع التحريك كثيرًا حتى يذوب الكراميل ويمتزج الخليط، إزالة شراب البرتقال من الحرارة.
- صب العصائر من خلال منخل شبكي ناعم، قومى بإزالة دهون البط واحتفظ بها لمشروع آخر يجب أن يكون لديك كوب واحد من العصير إذا لم تقم بذلك، أضف مرق البط أو الدجاج أو مرق الدجاج منخفض الصوديوم للوصول إلى هناك.
- يقلب معًا 1 ملعقة كبيرة دقيق لجميع الأغراض و1 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة، بدرجة حرارة الغرفة ، في وعاء صغير لتشكيل عجينة، تسكب العصائر في قدر صغيرة ثقيلة وتترك على نار خفيفة، يضاف خليط الدقيق مع الخفق المستمر، ثم شراب البرتقال وقشر البرتقال، يطهى على نار خفيفة مع الخفق حتى تصبح الصلصة سميكة قليلاً، حوالي 5 دقائق.
-يقدم البط مع صلصة البرتقال بجانبه.
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