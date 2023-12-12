طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات سهلة.. لو عندك عزومة

MENAFN - Youm7) في العزومات والمناسبات تحتار السيدات دائمًا في نوعية الأصناف التي تقدمها في العزومة وتحرص على تقديم أفضل وأشهى الأكلات، ويعتبر البط بالبرتقال واحدًا من الأكلات الشهية والمناسبة في العزومات، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة عمل البط بالبرتقال وفقًا لما ذكره موقع epicurious







المكونات: مكونات البط

بط

1 ملعقة كبيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

1⁄2 ملعقة صغيرة الكمون المطحون.

1 برتقالة

1 بصلة صغيرة، مقطعة إلى نهاية الجذر.

4 أوراق بردقوش

4 أوراق زعتر

2

ورقة بقدونس

نصف كوب من مرق البط أو الدجاج

1⁄2 جزرة متوسطة الحجم، مقطعة إلى نصفين بالطول.

1⁄2 ساق كرفس.

مكونات الصلصة

1⁄3 كوب سكر.

1⁄3 كوب عصير برتقال طازج.

2 ملعقة كبيرة خل.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

1⁄2 برتقالة، مقشرة إلى شرائح عريضة بواسطة مقشرة الخضار، مقطعة إلى شرائح رفيعة.

طريقة التحضير

- اخفقي مكونات تتبيلة البط مع بعض وضعى الخليط على البط من الداخل والخارج.

- قطعى برتقالة واحدة إلى 4 قطع يحشى تجويف البط بأرباع البرتقال مع 4 شرائح بصل و 4 أغصان بردقوش، و 4 أغصان زعتر، و2 أغصان بقدونس .

- قومى بعصر العصير من نصف البرتقال المتبقي في وعاء صغير آخر، يضاف نصف كوب الخل ونصف كوب من مرق البط أو الدجاج ويقلب المزيج معًا. وضعيه على جنب.

- افردي 1⁄2 جزرة متوسطة الحجم، مقطعة إلى نصفين بالطول ، 1⁄2 ساق كرفس ، و 4 شرائح بصل متبقية في مقلاة التحميص ضعي البط فوق الخضار وشويها لمدة 30 دقيقة.

- ضعى البط في صينية في الفرن على درجة حرارة 200.

- أثناء شواء البط، قومى بطهي 1⁄3 كوب سكر في قدر صغير ثقيل على نار متوسطة، حتى يبدأ في الذوبان واستمرى في الطهي، مع التحريك من حين لآخر حتى يذوب السكر تمامًا ويتحول للون الكراميل إلى اللون الذهبي الداكن و خففي الحرارة إلى درجة منخفضة وضيفي بعناية 1⁄3 كوب عصير برتقال طازج و 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض إلى الكراميل ويترك على نار خفيفة ويطهى مع التحريك كثيرًا حتى يذوب الكراميل ويمتزج الخليط، إزالة شراب البرتقال من الحرارة.

- صب العصائر من خلال منخل شبكي ناعم، قومى بإزالة دهون البط واحتفظ بها لمشروع آخر يجب أن يكون لديك كوب واحد من العصير إذا لم تقم بذلك، أضف مرق البط أو الدجاج أو مرق الدجاج منخفض الصوديوم للوصول إلى هناك.

- يقلب معًا 1 ملعقة كبيرة دقيق لجميع الأغراض و1 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة، بدرجة حرارة الغرفة ، في وعاء صغير لتشكيل عجينة، تسكب العصائر في قدر صغيرة ثقيلة وتترك على نار خفيفة، يضاف خليط الدقيق مع الخفق المستمر، ثم شراب البرتقال وقشر البرتقال، يطهى على نار خفيفة مع الخفق حتى تصبح الصلصة سميكة قليلاً، حوالي 5 دقائق.

-يقدم البط مع صلصة البرتقال بجانبه.