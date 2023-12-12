5 ريد فلاج بتقولك لازم تنفصلى عنه قبل الزواج.. أبرزها مثاليته الزائدة

(MENAFN
- Youm7) تحلم كل امرأة بالدخول فى علاقة عاطفية مع رجل يبادلها نفس المشاعر حتى يكونا معاً أسرة صغيرة سعيدة وتشعر معه بالاستقرار والأمان، لكن توجد بعض الصفات قد تتجاهلها المرأة فى الرجل والتى تشير إلى ضرورة الانفصال عنه قبل الزواج منه لأن الحياة معه ستكون تعيسة، وهذه العلامات نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "hackspirit".
علامات حمراء بتقولك ما تكمليش معاه لا يحترم حدودك الخاصة
الجميع لديه حدوده الخاصة به، والتي لا يسمح لأحد بتعديها، لكن تجاهل الرجل هذه الحدود طوال الوقت، من العلامات الحمراء التي تحذرك بعدم إكمال الزواج منه.
علامات تظهر قبل الزواج
مثالى للغاية
إذا كان الرجل يحرص على أن يبدو أمامك طوال الوقت بأنه مثالى للغاية، فهذه من العلامات الحمراء لأنه لا يوجد من يعيش على الكرة الأرضية من هو خالٍ من العيوب، لذلك تعمد أنه يظهر مثاليا فهذا يدل على أنه في الحقيقة شخص غير صادق ويخفى حقيقته عنك.
علامات حمراء تخبرك بضرورة الإنفصال
لا يتحدث أبدًا عن المستقبل
تحدث الرجل عن المستقبل دليل على أنه جاد في علاقته، لذلك عندما يتجاهل التحدث عن ذلك ويتهرب طوال الوقت عن التحدث في هذا الأمر، فهذا يدل على أنه غير جاد بالعلاقة.
مشكلة عاطفية
يجعلك تشعرين بأنك غير كافية
إذا كان الرجل يجعل المرأة تشعر دائماً بأنها مقصرة، ويجعلها تقارن نفسها بغيرها، فهذا يدل على إنه رجل "توكسيك " لا يجب الاستمرار معه.
أصدقاؤك وعائلتك لا يحبونه
في بعض الأحيان يخفى الحب عيوب الطرف الآخر، ويجعلك تشعرين بأنه خالى من العيوب، لذلك يرى من حولك الحقيقة الغائبة عنك، لهذا عندما تجد المرأة أن أصدقائها وعائلتها لا يحبونه، يجب أن تنفصل عنه فوراً لأنه يرون مالا تراه المرأة.
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