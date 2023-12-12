5 ريد فلاج بتقولك لازم تنفصلى عنه قبل الزواج.. أبرزها مثاليته الزائدة

MENAFN - Youm7) تحلم كل امرأة بالدخول فى علاقة عاطفية مع رجل يبادلها نفس المشاعر حتى يكونا معاً أسرة صغيرة سعيدة وتشعر معه بالاستقرار والأمان، لكن توجد بعض الصفات قد تتجاهلها المرأة فى الرجل والتى تشير إلى ضرورة الانفصال عنه قبل الزواج منه لأن الحياة معه ستكون تعيسة، وهذه العلامات نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "hackspirit".





علامات حمراء بتقولك ما تكمليش معاه لا يحترم حدودك الخاصة

الجميع لديه حدوده الخاصة به، والتي لا يسمح لأحد بتعديها، لكن تجاهل الرجل هذه الحدود طوال الوقت، من العلامات الحمراء التي تحذرك بعدم إكمال الزواج منه.

علامات تظهر قبل الزواج





مثالى للغاية

إذا كان الرجل يحرص على أن يبدو أمامك طوال الوقت بأنه مثالى للغاية، فهذه من العلامات الحمراء لأنه لا يوجد من يعيش على الكرة الأرضية من هو خالٍ من العيوب، لذلك تعمد أنه يظهر مثاليا فهذا يدل على أنه في الحقيقة شخص غير صادق ويخفى حقيقته عنك.

علامات حمراء تخبرك بضرورة الإنفصاللا يتحدث أبدًا عن المستقبل

تحدث الرجل عن المستقبل دليل على أنه جاد في علاقته، لذلك عندما يتجاهل التحدث عن ذلك ويتهرب طوال الوقت عن التحدث في هذا الأمر، فهذا يدل على أنه غير جاد بالعلاقة.

مشكلة عاطفية





يجعلك تشعرين بأنك غير كافية

إذا كان الرجل يجعل المرأة تشعر دائماً بأنها مقصرة، ويجعلها تقارن نفسها بغيرها، فهذا يدل على إنه رجل "توكسيك " لا يجب الاستمرار معه.





أصدقاؤك وعائلتك لا يحبونه

في بعض الأحيان يخفى الحب عيوب الطرف الآخر، ويجعلك تشعرين بأنه خالى من العيوب، لذلك يرى من حولك الحقيقة الغائبة عنك، لهذا عندما تجد المرأة أن أصدقائها وعائلتها لا يحبونه، يجب أن تنفصل عنه فوراً لأنه يرون مالا تراه المرأة.