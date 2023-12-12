زباينه صلع.. القبض على حلاق بإيطاليا لاتهامه بالاتجار فى المخدرات

MENAFN - Youm7) ألقت الشرطة الإيطالية مؤخرا القبض على حلاق من مدينة جنوى بتهمة تهريب المخدرات ، بعد أن لاحظت أن العديد من العملاء الذين يدخلون متجره كانوا صلعاء وبدون لحية.

صالون حلاقة

تلقت الشرطة الإيطالية (Carabinieri) تقارير عن نشاط تجارة المخدرات فى منطقة Foce فى جنوة، لكن لم يكن لديهم أى خيوط قوية حقا، حيث تم تكليف وحدة تحقيق بجمع المزيد من المعلومات، وبالتعاون مع محطة فورتى سان جوليانو، تشكيل فرق مراقبة لاكتشاف أى نشاط غير عادى، بحسب oddity central.

كانت إحدى هذه الفرق هى التى أبلغت عن عدد كبير بشكل غير عادى من الرجال الصلع عديمى اللحية الذين يزورون محل حلاقة صغير يديره رجل يبلغ من العمر 55 عامًا، كان الأفراد من أعمار مختلفة ويبدو أنهم من مختلف مناحى الحياة، ولكن كان لديهم شيء واحد مشترك - لا يبدو أنهم بحاجة إلى قصة شعر أو حلاقة.

وكشف تحقيق سريع أن معظم عملاء صالون الحلاقة يأتون فقط للحصول على المخدرات، على الرغم من أن بعضهم حصل بالفعل على تخفيضات من خلال عملية الشراء الأكثر خطورة، فداهمت قوات الكارابينيرى منزل الرجل البالغ من العمر 55 عامًا حيث تم العثور على عدة جرامات من الحشيش، ثم صالون الحلاقة الخاص به، وتم العثور على 100 جرام من الكوكايين وأربعة موازين دقيقة ومواد لتعبئة المخدرات مخبأة فى طابق نصفى.

وتم نقل الحلاق الذى يتاجر بالمخدرات إلى أحد السجون وينتظر النطق بالحكم.