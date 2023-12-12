زباينه صلع.. القبض على حلاق بإيطاليا لاتهامه بالاتجار فى المخدرات

(MENAFN
- Youm7) ألقت الشرطة الإيطالية مؤخرا القبض على حلاق من مدينة جنوى بتهمة تهريب المخدرات ، بعد أن لاحظت أن العديد من العملاء الذين يدخلون متجره كانوا صلعاء وبدون لحية.
صالون حلاقة
تلقت الشرطة الإيطالية (Carabinieri) تقارير عن نشاط تجارة المخدرات فى منطقة Foce فى جنوة، لكن لم يكن لديهم أى خيوط قوية حقا، حيث تم تكليف وحدة تحقيق بجمع المزيد من المعلومات، وبالتعاون مع محطة فورتى سان جوليانو، تشكيل فرق مراقبة لاكتشاف أى نشاط غير عادى، بحسب oddity central.
كانت إحدى هذه الفرق هى التى أبلغت عن عدد كبير بشكل غير عادى من الرجال الصلع عديمى اللحية الذين يزورون محل حلاقة صغير يديره رجل يبلغ من العمر 55 عامًا، كان الأفراد من أعمار مختلفة ويبدو أنهم من مختلف مناحى الحياة، ولكن كان لديهم شيء واحد مشترك - لا يبدو أنهم بحاجة إلى قصة شعر أو حلاقة.
وكشف تحقيق سريع أن معظم عملاء صالون الحلاقة يأتون فقط للحصول على المخدرات، على الرغم من أن بعضهم حصل بالفعل على تخفيضات من خلال عملية الشراء الأكثر خطورة، فداهمت قوات الكارابينيرى منزل الرجل البالغ من العمر 55 عامًا حيث تم العثور على عدة جرامات من الحشيش، ثم صالون الحلاقة الخاص به، وتم العثور على 100 جرام من الكوكايين وأربعة موازين دقيقة ومواد لتعبئة المخدرات مخبأة فى طابق نصفى.
وتم نقل الحلاق الذى يتاجر بالمخدرات إلى أحد السجون وينتظر النطق بالحكم.
MENAFN12122023000132011024ID1107577315
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.