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دعوات لمقاطعة زارا بعد سخريتها من شهداء غزة

12/12/2023 4:38:06 AM
(MENAFN- Youm7) تواجه شركة الملابس العملاقة زار رد فعل عنيف حيث يتهمها النشطاء المؤيدون للفلسطينيين بـ "السخرية" من شهداء الحرب التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى على غزة من خلال حملة إعلانية تظهر فيها عارضة أزياء ملفوفة بالبلاستيك الأبيض ومحاطة بالأنقاض.


إعلان زارا الذى أثار إشمئزاز المستخدمين

دعا الناشطون المؤيدين للقضية الفلسطينية مقاطعة العلامة التجارية "زارا" وذلك بسبب حملتها الإعلانية الأخيرة، والتي نشرتها على صفحتها الخاصة بتطبيق "إنستجرام"، حيث ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة كيرستن ماكمينامي، وهى تقف مع عارضات أزياء ملفوفات بقطعة قماش بيضاء وبلاستيك، في إشارة منها للسخرية مما يحدث بفلسطين من استشهاد الضحايا الأبرياء، مما أثار غضب المؤيدين للقضية الفلسطينية.


أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعى ينتقد زارا


واتهم منتقدون العلامة التجارية الشهيرة، بعدم الحساسية تجاه الوفيات والمجازر التي تحدث في
غزة، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل " البريطانية، كما واجهت "زارا" العديد من الإنتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حملتها الأخيرة، والتي وصفت بأنها "مخزية" و"مثيرة للاشمئزاز" .


العلامة التجارية زارا

وشبه أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعى صورة الحملة الانتخابية لزارا بصورة امرأة فلسطينية تعاني تحمل جثمان طفلها، ودعى لمقاطعتها للأبد مؤكداً فلسطين حرة كما كتب آخر: "إن الحملة الدعائية الأكثر إثارة للاشمئزاز على الإطلاق، والتي استلهمت من قتل الفلسطينيين وتدمير منازلهم".


ودفعت موجة الاحتجاجات ضد شركة الأزياء Zara لإجبارها على إزالة حملتها الإعلانية المثيرة للجدل من الصفحة الأولى لموقعها على الإنترنت بعد قيام النشطاء المؤيدين لفلسطين بدعوة مقاطعتها.










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