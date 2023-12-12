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حضور كثيف للشباب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بلجنة المعهد الفنى الصناعى

12/12/2023 4:37:46 AM
(MENAFN- Youm7) شهدت لجنة المعهد الفني الصناعي حضورا كثيفا للشباب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثالث وسط انتظام عملية التصويت واستمرار التوافد على اللجان المختلفة في دائرة وسط القاهرة وبولاق .
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم
والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.



مجموعة شباب في الانتخابات الرئاسية



مجموعة شباب خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية








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