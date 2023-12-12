حضور كثيف للشباب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بلجنة المعهد الفنى الصناعى

(MENAFN
- Youm7) شهدت لجنة المعهد الفني الصناعي حضورا كثيفا للشباب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثالث وسط انتظام عملية التصويت واستمرار التوافد على اللجان المختلفة في دائرة وسط القاهرة وبولاق .
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم
والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
مجموعة شباب في الانتخابات الرئاسية
مجموعة شباب خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
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