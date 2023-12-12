لماذا يعد رمسيس الثانى أعظم ملوك مصر القديمة؟ باحثة أجنبية توضح السبب

MENAFN - Youm7) قالت الباحثة الأجنبية إيما سلاتيرى ويليامز إن الملك رمسيس الثانى من أهم الفراعنة المصريين فى التاريخ القديم، لعدة أسباب أولها أن رمسيس الثانى اعتبر نفسه أعظم فراعنة مصر القديمة، كما لأنه رأى نفسه بهذه الطريقة، فقد أمضى معظم فترة حكمه فى تخصيص معالم أثرية لنفسه.

كان للحاكم الثالث من الأسرة التاسعة عشرة فترة ملكية طويلة بشكل غير عادى، وأنجب العديد من الأطفال، وكان محاربًا جبارًا يمكنه الصمود في وجه جيش بأكمله، وفقا لما ذكره موقع إكسترا هيستورى.

كتب بيرسي بيش شيلي فى قصيدته التى كتبها عام 1818 "اسمي أوزيماندياس.. ملك الملوك"، متبنيا الاسم الذي استخدمه اليونانيون القدماء لرمسيس الثاني، ورغم أن قصيدة شيلي مكتوبة كقصة تحذيرية فقد اختفت إمبراطورية رمسيس الثانى العظيمة منذ زمن طويل.



وكان رمسيس الثانى، ابن الفرعون سيتي الأول وحفيد مؤسس الأسرة التاسعة عشرة رمسيس الأول، هو العقل المدبر لمثل هذا البرنامج الموسع للبناء في جميع أنحاء مصر من أبو سمبل إلى الكرنك، لا يزال بإمكانك رؤية المباني الضخمة والتماثيل التى تحمل صورته.