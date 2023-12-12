العثور على قلعة تكشف أنماطا جديدة لحياة الصيادين فى سيبريا منذ 5 آلاف عام

MENAFN - Youm7) اكتشف علماء الآثار فى سيبيريا قلعة ، ويعود تاريخها إلى 8000 سنة مضت، يكشف هذا الكشف عن المجمع الدفاعي عن بنية طبقية قديمة، وجانب من أنماط الحياة التقليدية للصيادين وجامعي الثمار القدامى.

وقال علماء الآثار، القلعة بناها الصيادون في سيبيريا منذ حوالي 8000 عام، ويدعي المؤرخون أن هذا الهيكل، المعروف باسم حصن أمنيا الأول والثاني، سيساعدهم بشكل كبير في فهم كيفية تطور مجتمعات الصيد وجمع الثمار المعقدة في العصر الحجري الوسيط، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.

وتوصل الخبراء، إلى أن القلعة المكتشفة قد تم حرقها بالكامل على الأرض عدة مرات، علاوة على ذلك، يشير اكتشاف رؤوس السهام في الخندق الخارجي الموجود بالقلعة إلى وقوع

صراع عنيف فى المنطقة، حيث تقاتلت مجموعات من الصيادين من أجل السيطرة على أكثر مناطق الصيد وفرة.

وفي الفترة ما بين عامي 1987 و2000، حدد علماء الآثار سلسلة من الحواجز الخشبية، صُنعت هذه الهياكل الشبيهة بالسياج من أوتاد خشبية، أو جذوع الأشجار المطمورة في الأرض، لتشكل حصنًا لحماية المستوطنة أو المخيم من التهديدات الخارجية.

بقايا القلعة

وانتشل الفريق 45 وعاء فخاريا ذات قواعد مدببة ومسطحة المزينة بزخرفة منقوشة، وعلى إثر ذلك قام الباحثون بتحليل عظام الموجودة فى بقايا القلعة لاكتشاف أنماط الصيد والنظام الغذائى بشكل أفضل لسكان هذه القلعة منذ حوالى 8000 عام.