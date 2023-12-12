Tuesday, 12 December 2023 06:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العثور على قلعة تكشف أنماطا جديدة لحياة الصيادين فى سيبريا منذ 5 آلاف عام

12/12/2023 4:37:41 AM
(MENAFN- Youm7) اكتشف علماء الآثار فى سيبيريا قلعة ، ويعود تاريخها إلى 8000 سنة مضت، يكشف هذا الكشف عن المجمع الدفاعي عن بنية طبقية قديمة، وجانب من أنماط الحياة التقليدية للصيادين وجامعي الثمار القدامى.

وقال علماء الآثار، القلعة بناها الصيادون في سيبيريا منذ حوالي 8000 عام، ويدعي المؤرخون أن هذا الهيكل، المعروف باسم حصن أمنيا الأول والثاني، سيساعدهم بشكل كبير في فهم كيفية تطور مجتمعات الصيد وجمع الثمار المعقدة في العصر الحجري الوسيط، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.

وتوصل الخبراء، إلى أن القلعة المكتشفة قد تم حرقها بالكامل على الأرض عدة مرات، علاوة على ذلك، يشير اكتشاف رؤوس السهام في الخندق الخارجي الموجود بالقلعة إلى وقوع
صراع عنيف فى المنطقة، حيث تقاتلت مجموعات من الصيادين من أجل السيطرة على أكثر مناطق الصيد وفرة.

وفي الفترة ما بين عامي 1987 و2000، حدد علماء الآثار سلسلة من الحواجز الخشبية، صُنعت هذه الهياكل الشبيهة بالسياج من أوتاد خشبية، أو جذوع الأشجار المطمورة في الأرض، لتشكل حصنًا لحماية المستوطنة أو المخيم من التهديدات الخارجية.


بقايا القلعة

وانتشل الفريق 45 وعاء فخاريا ذات قواعد مدببة ومسطحة المزينة بزخرفة منقوشة، وعلى إثر ذلك قام الباحثون بتحليل عظام الموجودة فى بقايا القلعة لاكتشاف أنماط الصيد والنظام الغذائى بشكل أفضل لسكان هذه القلعة منذ حوالى 8000 عام.







MENAFN12122023000132011024ID1107577307

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث