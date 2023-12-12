نبيل فاروق روائى جذب الشباب نحو الكتاب.. كيف تفاعلوا مع أعماله؟

MENAFN - Youm7) أدهم صبرى.. نور الدين محمود.. نهير سالم.. فاي.. كلها أسماء وضعها الدكتور نبيل فاروق لأبطال رواياته، التى جذبت عقول الشباب والمراهقين، بل والأطفال أيضًا، وإذا فكرنا فى تحليل، وتمحيص، وتفنيد كل ما كتبه الراحل، فلن تسعفك الكلمات، بل ولن تتسعَ الصفحات لما تريد التعبير عنه، بل إنك عندما تقرأ كتاباته، فى ذكرى ميلاده الذى تمر خلال تلك الشهر، تطرح على نفسك سؤالاً هامًا لماذا تعلق الجميع بكتاباته؟ ولماذا نجحت فى جذب عقولهم وقلوبهم معها وتفاعلهم مع القراءة؟







منذ بداياته فى الكتابة، وهو يتبع أسلوبًا بسيطًا سهلاً، لفت انتباه الشباب، إلى وجود ما يبحثون عنه من المتعة، التشويق، والإثارة، لكن بلغة عربية، وأفكار عربية، وثقافة عربية، لهذا كتب فى جميع المجالات الأدبية، كـ"الخيال العلمى، والبوليسى، والرعب، والاجتماعى، حتى الرومنسى".







إلى جانب ذلك نجد الدكتور نبيل فاروق كان يحرص فى كتاباته، على إبراز شخصية بعينها، تتمتع بالذكاء، والحنكة، والقوة والأخلاق، فبطل روايته لا يشرب الخمر، لا يدخن، يهتم بصحته ولياقته البدنية أحيانًا، فقد كان شغله الشاغل طوال الوقت، كيف يزرع الأخلاق فى الشباب من خلال كتاباته؟ فهو يعلم علم اليقين، أن الشباب بشكل عام، والمراهقين بشكل خاص، ينفرون من النُصح المباشر، والبشر أصلاً لا يحبون مَن يوجه لهم النصيحة طوال الوقت.

وبحكم أنه كان شابًا عندما بدأ فى الكتابة، فقد كان يرى مدى تأثير الروايات والأفلام الأجنبية على الشباب والمراهقين، ففكر فى تشجيعهم على القراءة، وزرع القيم والأخلاق فيهم من خلال قراءتهم لتك القصص، فكان ينتقى لهم المثل الأعلى، الذي يبحثون عنه في حياتهم، وهذا لا يعني أنه كان يكتب عن ملائكة، بالعكس لقد كان يتناول كل الشخصيات بعيوبها ومميزاتها، لكنه اتبع سياسة الحسنة تغلب السيئة.







فنجد فى رواية "العملية صقر" على سبيل المثال عرض لنا 4 شخصيات "الجندي، وضابطان في الصاعقة، وضابط احتياط كان في الأساس راقص باليه"، كما عرض لنا في تلك الرواية سبب اجتماعهم، ثم عرض لنا نظرة كل منهم للآخر، وكيف أن الجندي نسي فارق الرتب وخطورة الموقف الذي كانوا فيه، وتذكر فقط أن ضابط الاحتياط الشجاع كان راقص باليه، أو عندما كانوا يختلفون أحيانًا وتعلو أصواتهم على بعض، تظن أنهم يكرهون بعضهم، لكن في المواقف العصيبة، تجد كلا منهم مستعد لدفع حياته فداءً لرفاقه، وفداءً للوطن، تلك الكلمة السحرية، التي يقف لها الجميع احترامًا.







أما عن لغته وتراكيب ألفاظه، فقد كان يستخدم ألفاظًا بسيطة سهلة، تتناسب مع القارئ العادى، ولم يحاول كتابة ألفاظ غريبة أو معقدة، بل حافظ على بساطة اللغة وقوتها، دون تكلف أو تعقيد، وقد سمعت أحد المتمكنين في اللغة من جيل الشباب وهو يتحدث يومًا، أنه استفاد من قراءته لنبيل فاروق فى تقوية اللغة العربية قراءة وكتابة، عندما كان صغيرًا.

كما حرص الدكتور نبيل فاروق طوال الوقت، على وضع بعض المعلومات المهمة والقيمة، فقد تحدث عن فرق التوقيت بين الدول، مثل مصر والمكسيك، وتحدث عن خطوط الطول ودوائر العرض، كما تحدث عن بعض الرياضات، كـ "الكاراتيه والتايكوندو"، كما أورد أسماء بعض أبطال المخابرات المصريين الذين عرفتهم الدراما المصرية، مثل "رأفت الهجان"، أو بعض عمليات وبطولات ضباط المخابرات، كعملية الحفار، وحين أتحدث عن الإيراد، فأنا لا أعني أنه قد تناولها بالتفصيل، لقد ذكر اسمها بين السطور، ثم كتب نبذة عنها في هامش الرواية.

وفى الحقيقة فإنك عندما تقرأ كتابات نبيل فاروق تجد نفسك رحالاً فى عالمه الواسع، الفسيح، الملىء بالمغامرات، فتارة تجد نفسك فى فرنسا خلف أدهم صبرى، لحل لغز اختفاء العالم المصري جمال عمار، وتارة أخرى تجد نفسك في مجلس الشعب مع الدكتورة نهير، لكشف لغز اغتيال أحد النواب، ومن ناحية أخرى تسافر عبر المستقبل، فى مغامرة من مغامرات نور الدين بصحبة أفراد فريقه في المخابرات العلمية، وكلما قرأت له رواية ما، تجد نفسك سابحًا بخيالك معها، متأثرًا بكل أحداثها، ومتعاطفًا مع أبطالها.

لقد اهتم نبيل فاروق بالأجيال الجديدة، وسعى، لتغيير وجهة نظرهم في القراءة، وأعتقد أنه نجح في ذلك، فقد كانت أعماله مؤثرة في الجميع.