نقاد ومثقفون: رواية ميتافيرس صرخة جديدة ضد تأثيرات السوشيال ميديا

(MENAFN
- Youm7) أقامت ورشة الزيتون ندوة لمناقشة راوية "ميتافيرس "، للكتاب الصحفى والروائى السيد شحتة، بحضور عدد من الكتاب والنقاد، والتي تسلط
الضوء في قالب سردي مشوق على تأثيرات الواقع الإفتراضي والسوشيال ميديا على أدق تفاصيل حياتنا وتعميقها يوماً بعد يوم جدار العزالة بين أفراد الأسرة الواحدة في حالة جديدة من حالات التيه والشتات البشري غير المحسوسة التي وقعنا أسرى فيها جميعاً أسرى دون أن ندرى.
في البداية أكد الكاتب والناقد سامح وهيب على أن السيد شحتة اعتمد على رسم الثنائيات لإبراز التناقضات كما هو في حالة الطبيب والممرض ومدير المدرسة والوكيل، حيث تظهر الشخصية والمعاد الموضوعي لها، كما أن الرواية تدور حول جريمة قتل غامضة يتعرض لها الدبلوماسي نشأت أبو عايد بسبب مشروع كتاب له حول الأساطير اليهودية والحضارة المصرية القديمة وتتطور الأحداث شيئًا فشيئا حتى نكتشف أنه تم اغتياله بطريقة ماكرة لها علاقة بالواقع الإفتراضي وما يتيحه من أدوات وإمكانيات جبارة .
خلال مناقشة راوية ميتافيرس
وأضاف سامح وهيب، أن "السيد شحتة" استطاع بشكل دقيق من البداية رصد تأثيرات السوشيال ميديا على البشر وهل ستجعلهم أكثر سعادة أم سوف تزيد الهوة بينهم .
فيما قال الروائي والكاتب محمد إبراهيم طه: إن موضوع رواية "ميتافيرس" جيد ولم يتم التطرق له من قبل، كما أن الرواية هى العمل الأول للسيد شحتة، ولذا يبدو واضحا أنه كان مهتما بشكل واضح بحشد عدد كبير من المعلومات والشخصيات، كما أكد أن الرواية جيدة والأحداث تتقدم للأمام وهو ما يجعل القارئ مقبلا على قراءة التفاصيل باستمرار.
وأشار محمد إبراهيم طه إلى أن هناك عدد من الملاحظات التي تؤخذ على العمل من بينها عدم وجود بطل واحد تتجمع حوله خيوط الرواية، وأن الشخصيات كانت في حاجه أكثر للعمق وبعض الشخصيات جاءت ممزوجة وبشكل عام كنا في حاجة إلى معرفة ماضي شخصيات الرواية وعلاوة على ذلك السرد كان يحب أن يكون أدبيا بشكل أكبر وليس معلوماتيا.
جانب من الحضور لمناقشة رواية ميتافيرس
ومن جانبه قال الكاتب والناقد مجدي نصار أول ملاحظة لفتت انتباهي أن الغلاف يتكلم عن رواية رعب ولكن العمل في الداخل رواية اجتماعية فيها قدر من الفانتازيا، كما أن الحوار كان يفترض أن يكون بالعامية حتى لا يحدث تنميط بين الشخصيات وأيضا النبرة الوعظية في العمل ليس لها محل.
وأشار إلى أن بعض الأحداث مثل الثغرة كان يحب أن يتم إفساح المجال لها كي تنمو وتطور وأيضًا في بعض الأحيان نجد دعوة للفقر كما في أظهار نموذج إسماعيل ورفض وشيطانة التكنولوجيا، والرواية بشكل عام دفعتني إلى قراءتها من البداية للنهاية وتكشف عن جهد كبير بذله الكاتب، وجميع الملاحظات التي طرحتها جاءت في إطار فتح نوافذ أوسع كان بوسع الكاتب أن يلج من خلالها إلى عوالم أخرى.
ومن حانبه سلط الكاتب والناقد أسامة ريان إلى فلسفة المصادمة والبعد التاريخي للصراع العربي الإسرائيلي وتقاطعاته ما يحدث الآن في غزة في رواية "ميتافيرس"، حيث نجد في هذا الصدد قصة الدبلوماسي نشأت أبو عايد حاضرة بقوة في الرواية وهو الدبلوماسى الذى تم اغتياله عقب محاولة تصديه للأساطير الاسرائيلية التي يحاولون ترويجها بين فترة وأخرى حول الحضارة المصرية القديمة.
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