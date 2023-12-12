نقاد ومثقفون: رواية ميتافيرس صرخة جديدة ضد تأثيرات السوشيال ميديا

MENAFN - Youm7) أقامت ورشة الزيتون ندوة لمناقشة راوية "ميتافيرس "، للكتاب الصحفى والروائى السيد شحتة، بحضور عدد من الكتاب والنقاد، والتي تسلطالضوء في قالب سردي مشوق على تأثيرات الواقع الإفتراضي والسوشيال ميديا على أدق تفاصيل حياتنا وتعميقها يوماً بعد يوم جدار العزالة بين أفراد الأسرة الواحدة في حالة جديدة من حالات التيه والشتات البشري غير المحسوسة التي وقعنا أسرى فيها جميعاً أسرى دون أن ندرى.

في البداية أكد الكاتب والناقد سامح وهيب على أن السيد شحتة اعتمد على رسم الثنائيات لإبراز التناقضات كما هو في حالة الطبيب والممرض ومدير المدرسة والوكيل، حيث تظهر الشخصية والمعاد الموضوعي لها، كما أن الرواية تدور حول جريمة قتل غامضة يتعرض لها الدبلوماسي نشأت أبو عايد بسبب مشروع كتاب له حول الأساطير اليهودية والحضارة المصرية القديمة وتتطور الأحداث شيئًا فشيئا حتى نكتشف أنه تم اغتياله بطريقة ماكرة لها علاقة بالواقع الإفتراضي وما يتيحه من أدوات وإمكانيات جبارة .

خلال مناقشة راوية ميتافيرس





وأضاف سامح وهيب، أن "السيد شحتة" استطاع بشكل دقيق من البداية رصد تأثيرات السوشيال ميديا على البشر وهل ستجعلهم أكثر سعادة أم سوف تزيد الهوة بينهم .

فيما قال الروائي والكاتب محمد إبراهيم طه: إن موضوع رواية "ميتافيرس" جيد ولم يتم التطرق له من قبل، كما أن الرواية هى العمل الأول للسيد شحتة، ولذا يبدو واضحا أنه كان مهتما بشكل واضح بحشد عدد كبير من المعلومات والشخصيات، كما أكد أن الرواية جيدة والأحداث تتقدم للأمام وهو ما يجعل القارئ مقبلا على قراءة التفاصيل باستمرار.

وأشار محمد إبراهيم طه إلى أن هناك عدد من الملاحظات التي تؤخذ على العمل من بينها عدم وجود بطل واحد تتجمع حوله خيوط الرواية، وأن الشخصيات كانت في حاجه أكثر للعمق وبعض الشخصيات جاءت ممزوجة وبشكل عام كنا في حاجة إلى معرفة ماضي شخصيات الرواية وعلاوة على ذلك السرد كان يحب أن يكون أدبيا بشكل أكبر وليس معلوماتيا.

جانب من الحضور لمناقشة رواية ميتافيرس





ومن جانبه قال الكاتب والناقد مجدي نصار أول ملاحظة لفتت انتباهي أن الغلاف يتكلم عن رواية رعب ولكن العمل في الداخل رواية اجتماعية فيها قدر من الفانتازيا، كما أن الحوار كان يفترض أن يكون بالعامية حتى لا يحدث تنميط بين الشخصيات وأيضا النبرة الوعظية في العمل ليس لها محل.

وأشار إلى أن بعض الأحداث مثل الثغرة كان يحب أن يتم إفساح المجال لها كي تنمو وتطور وأيضًا في بعض الأحيان نجد دعوة للفقر كما في أظهار نموذج إسماعيل ورفض وشيطانة التكنولوجيا، والرواية بشكل عام دفعتني إلى قراءتها من البداية للنهاية وتكشف عن جهد كبير بذله الكاتب، وجميع الملاحظات التي طرحتها جاءت في إطار فتح نوافذ أوسع كان بوسع الكاتب أن يلج من خلالها إلى عوالم أخرى.

ومن حانبه سلط الكاتب والناقد أسامة ريان إلى فلسفة المصادمة والبعد التاريخي للصراع العربي الإسرائيلي وتقاطعاته ما يحدث الآن في غزة في رواية "ميتافيرس"، حيث نجد في هذا الصدد قصة الدبلوماسي نشأت أبو عايد حاضرة بقوة في الرواية وهو الدبلوماسى الذى تم اغتياله عقب محاولة تصديه للأساطير الاسرائيلية التي يحاولون ترويجها بين فترة وأخرى حول الحضارة المصرية القديمة.







