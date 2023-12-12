أبل تجهز متاجرها لإطلاق Vision Pro أوائل العام المقبل

(MENAFN
- Youm7) تقوم شركة Apple بتجهيز متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها في جميع أنحاء الولايات المتحدة لإطلاق Vision Pro، والذي من المقرر أن يتم إطلاقه في أوائل العام المقبل، أي عام 2024.
وفي أكتوبر، أفيد أن شركة آبل تدعو موظفي التجزئة من كل متجر من متاجرها في الولايات المتحدة إلى كوبرتينو، كاليفورنيا، لتدريبهم على كيفية استخدام Vision Pro وبيعه، وتتمثل الفكرة في جلب عدد قليل من الأشخاص من كل متجر، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة، وجعلهم يعودون إلى متاجرهم لتدريب الجميع.
ومن المقرر أن يبدأ التدريب في أوائل عام 2024، في الوقت الذي من المتوقع أن تطلق فيه الشركة الجهاز، ومن المقرر الآن عقد دورات تدريبية للموظفين في منتصف شهر يناير، وفقًا لما ذكره مارك جورمان من بلومبرج، وتقول المصادر أنه سيتعين على كل موظف الخضوع لجلسة تدريبية لمدة يومين لعملية إعداد Vision Pro.
ويشير جورمان إلى أن عملية إعداد Vision Pro معقدة، وبالنظر إلى سعره الباهظ البالغ 3499 دولارًا، لا تستطيع شركة أبل تحمل تكلفة إفساد عملية الإعداد، ولذلك، تم استدعاء الموظفين في جميع المتاجر للتدريب قبل طرح Vision Pro للبيع.
ويجب تخصيص سماعة الرأس لكل شخص، وقد يؤدي سوء التركيب إلى تدمير تجربة المستخدم في النهاية، وسيتم تنسيق كل خطوة من خطوات التدريب بعناية، بما في ذلك كيفية تعامل موظفي التجزئة مع العملاء وكيفية وضع الجهاز على رأس المستخدم.
وعلى الرغم من أن العملاء سيكونون قادرين على حجز Vision Pro عبر الإنترنت، يبدو أنه سيتم تشجيعهم على استلام الجهاز من المتجر، وستتلقى مواقع البيع بالتجزئة لشركة Apple قريبًا معدات جديدة لتجميع سماعات الرأس وتجهيزها، وهي علامة على أن الإطلاق يقترب.
وسيكون Vision Pro متاحًا في البداية في الولايات المتحدة فقط، وسيحتاج العملاء إلى تحديد مواعيد لشرائه من متاجر البيع بالتجزئة، وأعلنت شركة Apple أن Vision Pro سيأتي في "أوائل" عام 2024؛ وبينما قيل أنه تم تأجيل الإطلاق إلى شهر مارس، تهدف الشركة إلى إطلاقه بحلول شهر يناير.
لذلك، إذا سار كل شيء كما هو مخطط له، فسيتم الإطلاق قبل مارس 2024، مما يؤدي إلى مسح التقويم لأجهزة Mac وiPad الجديدة.
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