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أبل تجهز متاجرها لإطلاق Vision Pro أوائل العام المقبل

12/12/2023 4:37:35 AM
(MENAFN- Youm7) تقوم شركة Apple بتجهيز متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها في جميع أنحاء الولايات المتحدة لإطلاق Vision Pro، والذي من المقرر أن يتم إطلاقه في أوائل العام المقبل، أي عام 2024.



وفي أكتوبر، أفيد أن شركة آبل تدعو موظفي التجزئة من كل متجر من متاجرها في الولايات المتحدة إلى كوبرتينو، كاليفورنيا، لتدريبهم على كيفية استخدام Vision Pro وبيعه، وتتمثل الفكرة في جلب عدد قليل من الأشخاص من كل متجر، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة، وجعلهم يعودون إلى متاجرهم لتدريب الجميع.



ومن المقرر أن يبدأ التدريب في أوائل عام 2024، في الوقت الذي من المتوقع أن تطلق فيه الشركة الجهاز، ومن المقرر الآن عقد دورات تدريبية للموظفين في منتصف شهر يناير، وفقًا لما ذكره مارك جورمان من بلومبرج، وتقول المصادر أنه سيتعين على كل موظف الخضوع لجلسة تدريبية لمدة يومين لعملية إعداد Vision Pro.



ويشير جورمان إلى أن عملية إعداد Vision Pro معقدة، وبالنظر إلى سعره الباهظ البالغ 3499 دولارًا، لا تستطيع شركة أبل تحمل تكلفة إفساد عملية الإعداد، ولذلك، تم استدعاء الموظفين في جميع المتاجر للتدريب قبل طرح Vision Pro للبيع.



ويجب تخصيص سماعة الرأس لكل شخص، وقد يؤدي سوء التركيب إلى تدمير تجربة المستخدم في النهاية، وسيتم تنسيق كل خطوة من خطوات التدريب بعناية، بما في ذلك كيفية تعامل موظفي التجزئة مع العملاء وكيفية وضع الجهاز على رأس المستخدم.



وعلى الرغم من أن العملاء سيكونون قادرين على حجز Vision Pro عبر الإنترنت، يبدو أنه سيتم تشجيعهم على استلام الجهاز من المتجر، وستتلقى مواقع البيع بالتجزئة لشركة Apple قريبًا معدات جديدة لتجميع سماعات الرأس وتجهيزها، وهي علامة على أن الإطلاق يقترب.



وسيكون Vision Pro متاحًا في البداية في الولايات المتحدة فقط، وسيحتاج العملاء إلى تحديد مواعيد لشرائه من متاجر البيع بالتجزئة، وأعلنت شركة Apple أن Vision Pro سيأتي في "أوائل" عام 2024؛ وبينما قيل أنه تم تأجيل الإطلاق إلى شهر مارس، تهدف الشركة إلى إطلاقه بحلول شهر يناير.



لذلك، إذا سار كل شيء كما هو مخطط له، فسيتم الإطلاق قبل مارس 2024، مما يؤدي إلى مسح التقويم لأجهزة Mac وiPad الجديدة.












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