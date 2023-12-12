جيمس ويب ينتج صورة مذهلة عالية الدقة للنجم المنفجر

MENAFN - Youm7) تمثل الصورة الجديدة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب لـ Cassiopeia A (Cas A)، وهي بقايا مستعر أعظم تقع على بعد 1000 سنة ضوئية، حقبة جديدة في دراسة انفجارها.

كشفت أداة Webb MIRI (أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة) بالفعل في أبريل 2023، عن ميزات جديدة ومثيرة للدهشة داخل الغلاف الداخلي لـ Cas A. ومن المثير للاهتمام أن العديد من هذه الميزات غير مرئية في أحدث صورة بواسطة NIRCam (كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة) الخاصة بالتلسكوب، بينما تظهر صورة NIRCam أيضًا بألوان أقل من تلك التي توفرها

MIRI

ولكن وفقًا للباحثين، فإن هذا ببساطة نتيجة لأطوال موجية مختلفة، وبدلاً من إظهار معلومات أقل، تكشف الصورة الجديدة في الواقع تفاصيل معقدة.

صورة مزهلة لتلسكوب جيمس ويب

الألوان الأكثر حيوية في صورة ويب الأخيرة هي البرتقالي والوردي، وتعرض مزيجًا من الغازات والغبار الكوني والجزيئات، عند مقارنتها بمنظر الأشعة تحت الحمراء المتوسطة، يُظهر منظر الأشعة تحت الحمراء القريبة التجويف الداخلي لـ Cas A عديم اللون إلى حد ما، ويبدو مثل دخان أبيض بدلاً من وجود ظل برتقالي وأحمر عميق.

ويعتقد العلماء أن هذا المنظر يشير في الواقع إلى المكان الذي تصطدم فيه موجة انفجار المستعر الأعظم بالمادة المحيطة بالنجم، كما خلصوا أيضًا إلى أن اللون الأبيض هو إشعاع السنكروترون الخفيف، الناتج عن جسيمات مشحونة تنتقل بسرعات عالية للغاية وتلتف حول خطوط المجال المغناطيسي.





الغازات المتأينة وذرية المستعرات الأعظم

هناك اختلاف آخر بين الصورتين وهو أن حلقة الضوء الأخضر الموجودة في التجويف المركزي للمستعر الأعظم، والتي توهجت من خلال MIRI، غير مرئية في صورة NIRCam. ولكن في حين أن "الوحش الأخضر" الذي لم يكن من الممكن تفسيره سابقًا لا يظهر في الصورة الأحدث، فمن الممكن رؤية ثقوب دائرية محددة بالانبعاثات الأرجوانية والبيضاء، والتي تمثل الغازات المتأينة.

ووفقا لفريق البحث، فإن هذا نتيجة لحطام المستعر الأعظم الذي يندفع عبر الغاز الذي خلفه النجم قبل انفجاره.

وفي الوقت نفسه، كشفت NIRCAM عن ميزة لم يسبق لها مثيل: وهي نسل المستعر الأعظم الرئيسي، المسمى Baby Cas A، في الزاوية اليمنى السفلية من منظر الكاميرا.

جيمس ويب ليس فقط أكبر تلسكوب، ولكنه أيضًا أقوى تلسكوب تم إرساله إلى الفضاء، وقد أنتج بالفعل بعضًا من أوضح الصور وأكثرها إثارة للنجوم والمجرات.