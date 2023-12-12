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تقرير :Copilot AI لا يمكنه تلخيص كل مقاطع فيديو يوتيوب

12/12/2023 4:37:34 AM
(MENAFN- Youm7) إحدى الميزات التي تمت إضافتها إلى برنامج AI Copilot من مايكروسوفت في متصفح Edge هذا الأسبوع هي القدرة على إنشاء ملخصات نصية لمقاطع الفيديو، لكن ميزة توفير الوقت في Edge Copilot لا تزال محدودة إلى حد ما وتعمل فقط على مقاطع الفيديو المعالجة مسبقًا أو تلك التي تحتوي على ترجمة، كما أوضح ميخائيل باراخين، الرئيس التنفيذي للإعلان وخدمات الويب في مايكروسوفت، وفقا لتقرير theverge.



وبحسب موقع MSPowerUser، كتب باراخين : "لكي يعمل نحتاج إلى معالجة الفيديو مسبقًا، و إذا كان الفيديو يحتوي على ترجمة يمكننا دائمًا الرجوع إلى ذلك، وإذا لم يكن كذلك ولم نقم بمعالجته مسبقًا بعد
فلن يعمل"، ردًا على سؤال.



وبمعنى آخر، لا يقوم Edge Copilot بمفرده بتلخيص مقاطع الفيديو بقدر ما يلخص النصوص النصية لمقاطع الفيديو، ويمكن لـ Copilot أيضًا أداء وظيفة مماثلة عبر Microsoft 365، بما في ذلك تلخيص اجتماعات فيديو Teams والمكالمات لوكلاء خدمة العملاء وفي كلتا الحالتين، يجب نسخ الصوت أولاً بواسطة Microsoft، ويمكن لـ Copilot على Microsoft Stream أيضًا تلخيص أي فيديو، ولكن مرة أخرى، يتطلب من المستخدمين إنشاء نص مكتوب.



وبدأت المحادثة بعد أن نشر المصمم Pietro Schirano تسجيلًا لشاشة Edge Copilot يلخص مقطع فيديو على YouTube حول المقطع الدعائي لـ GTA VI ، وفي هذه الحالة بدا أن Copilot
يقوم بعمله على أكمل وجه، حيث يضغط المستخدم في التسجيل على زر "إنشاء ملخص فيديو" في الشريط الجانبي لبرنامج Copilot، وبعد ثوانٍ فقط، يقوم Copilot بإخراج ملخص فيديو، مكتملًا بالميزات والطوابع الزمنية.



بالطبع، يمكن للعديد من المنصات، بما في ذلك YouTube وVimeo، إنشاء النصوص والترجمات تلقائيًا إذا قام المستخدمون بتمكين هذه الميزة.



وبعد أن سأل موقع The Verge باراخين
على X عما إذا كان بإمكاننا افتراض أن معظم مقاطع الفيديو المتاحة للجمهور (أي YouTube) لم تتم معالجتها مسبقًا، أجاب : "يجب أن تعمل مع معظم مقاطع الفيديو".



ويعد Copilot مجرد أحدث مثال على سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تتنافس فيه Microsoft مع Google (وغيرها).



في الشهر الماضي، قامت جوجل بترقية ملحق يوتيوب لبرنامج Bard chatbot الخاص بها لتمكينه من تلخيص محتوى مقطع فيديو وعرض معلومات محددة منه، في هذا الأسبوع فقط أعلنت Google عن تحديث رئيسي لـ Gemini له مشكلاته الخاصة ، ربما يكون تحرير الشركة قد أخطأ في تمثيل بعض قدرات الذكاء الاصطناعي في العرض التوضيحي، ولا تكون الحقائق واضحة دائمًا .














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