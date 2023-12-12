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ارتفاع النفط قبيل قرارات بشأن أسعار الفائدة

12/12/2023 4:35:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة وصدور بيانات تضخم، لكن المخاوف بشأن فيض المعروض وتباطؤ نمو الطلب قوضت المكاسب.


ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شباط 26 سنتًا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 76.29 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم كانون الثاني 26 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 71.58 دولار للبرميل.-(بترا)

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