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السقاف ترعى افتتاح مؤتمر فريق ايرلندا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

12/12/2023 4:35:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رعت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، امس الاثنين، حفل افتتاح مؤتمر فريق ايرلندا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن وايرلندا، الذي تنظمه السفارة الايرلندية في عمان، لتعزيز فرص التعاون الثنائي بين رجال الاعمال في كلا البلدين، وبمشاركة اكثر من 100 رجل اعمال يمثلون العديد من القطاعات الاستثمارية، وبحضور السفيرة الايرلندية لدى المملكة ماريان بولجر، ووكالة الاستثمار الأجنبي المباشر الأيرلندية، ومجلس الغذاء الأيرلندي، ووكالة التنمية الاقتصادية الأيرلندية إلى جانب جمعية الأعمال الأردنية الأيرلندية.
السقاف بينت في كلمتها الافتتاحية أن وزارة الاستثمار تعمل بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في المملكة، على توفير فرص استثمارية نوعية في بيئةٍ استثمارية جاذبة ومُحفّزةٍ وآمنة، تستند إلى ما تمتلكه المملكة من مزايا خاصة، كبيئة أمنة ومستقرة لممارسة الاعمال، وبنية تشريعية ثابته تضمن رؤية واضحة للمستثمرين، ومزايا وحوافز استثمارية منافسة، إلى جانب توقيع الأردن العديد من الاتفاقيات العربية والدولية ساهمت في فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج الأردني، مؤكده أن كل هذه العناصر وغيرها، تُسهم في تعزيز فرص نجاح الاستثمارات في المملكة.
وثمنت وزيرة الاستثمار جهود السفارة الايرلندية في دعم المشهد الاستثماري في المملكة وإطلاقها دليل ممارسة الاعمال لإبراز الفرص المتاحة للشركات الأيرلندية في الأردن في اذار من عام 2023 والذي ركز على اهم الفرص الاستثمارية في قطاعات تنافسية كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخدمات الرعاية الصحية والأدوية، والسياحة، والأغذية والمشروبات، إضافة إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقالت ان وزارة الاستثمار تحرص على تطبيق مبادئ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات قد تواجه المستثمرين، وأن أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين؛ بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.
وأضافت ان وزارة الاستثمار نفذت عدد من الخطوات لتمكين قطاع الاستثمار، كإطلاق منصة استثمر في الأردن invest في تموز 2023، وتتضمن 30 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي، واستكمال التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، حيث تم الانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
من جانبها قالت السفيرة الايرلندية في المملكة ماريان بولجر ان هذا المؤتمر يعد بمثابة شهادة على التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف سبل جديدة للتعاون، وهو يعتمد على الزخم الإيجابي الناتج عن الأنشطة السابقة، بما في ذلك إطلاق دليل ممارسة الأعمال في الأردن ومنتدى الأعمال العربي الأيرلندي وفعاليات جمعية رجال الأعمال الأردنية الأيرلندية، مشيرة ان المؤتمر اعد أجندة طموحة لعام 2024 وما بعده لصالح كل من أيرلندا والأردن.

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