Tuesday, 12 December 2023 06:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن يستضيف فعاليات مؤتمر Droidcon العالمية يناير المقبل

12/12/2023 4:35:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تستضيف عمان خلال شهر كانون ثاني (يناير) المقبل، المؤتمر العالمي "droidcon"، وهو اسم الامتياز لسلسلة من المؤتمرات المجتمعية في أوروبا، والتي تركز على تطوير برامج الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد من جوجل، والذي يعد أكبر مؤتمرات مطوري أندرويد التي تُعقد خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتم تنظيم المؤتمر من قبل شركة أومنيس ميديا وذراعها التقني شركة أومنيس تكنولوجيز، صاحبة حق تنظيم نسخة عمان "droidconamman" في المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية المهارات الرقمية، وبرعاية هيئة تنشيط السياحة الأردنية في الفترة من 18 ولغاية 20 يناير 2024.

وفي هذه المناسبة أكّد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة أهمية دعم مثل هذه المؤتمرات التقنية، إذ توفر مثل هذه الفعاليات فرصاً حيوية وهامة لطلاب الجامعات والمحترفين العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة أحدث التقنيات والابتكارات. كما وتساهم في تبادل الخبرات وخلق فرص توظيف للشباب الأردني، وتتماشى مع أهداف جمعية المهارات الرقمية.

مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات أكد على أهمية انعقاد المؤتمر في العاصمة الأردنية عمان، مرحبا بالمشاركين الذين سيزورون بلدهم الثاني. وقال عربيات: "لقد أحدثت الحوسبة المتنقلة ثورة في الشأن السياحي من خلال الطريقة التي نتفاعل بها مع التكنولوجيا وأصبحت القدرة على الوصول إلى المعلومات والتواصل في الشأن السياحي أمراً ضرورياً في مجتمع اليوم سريع الخطى".

وأضاف: "تسعى هيئة تنشيط السياحة إلى تعزيز مساهمتها في دعم ورعاية المؤتمرات المعنية في السياحة وخاصة تلك التي تهدف إلى جذب وتسويق المملكة والترويج لها. وبين عربيات إن الهيئة وضمن استراتيجيتها للعام 2024 تسعى أن يكون الأردن وجهة مميزة في جذب التقنية وانتاجها ودمجها بالترويج السياحي على الصعيدين المحلي والإقليمي، إضافة إلى أن الهيئة تدعم سبل التطوير من خلال التكنولوجيا ضمن استراتيجيتها القائمة على مبدأ الابتكار والابداع والكفاءة وخلق نموذج تفاعلي يهدف إلى التحفيز وتعزيز الابتكار في سياحة الأعمال، حيث جاءت رعاية هذا المؤتمر لما له من أهمية في تعزيز سياحة الاعمال".

ويقدم مؤتمر droidcon مجموعة شاملة من الفعاليات والأدوات والخدمات لتحسين المهارات والخبرات لمطوري أندرويد حول العالم. فمنذ العام 2009، يدعم مؤتمر droidcon نظام التشغيل والبرمجة الخاصة بأندرويد، ليصبح بذلك علامة تجارية معترف بها عالمياً ومورداً متكاملاً للمطورين المختصين، ومنصة موثوقة تربط بين العديد من العلامات التجارية والشركاء ومجتمع مطوري أندرويد.

وتعقيباً على هذا الإعلان، قال فهد الذيب، الرئيس التنفيذي لشركة أومنيس ميديا: "تعقد فعاليات droidcon في أكثر من 25 مركزاً تقنياً في خمس قارات، ويشارك فيه أكثر من 25000 مطور ومختص كل عام. واليوم يسعدنا الإعلان عن انضمام العاصمة عمان إلى هذه الشبكة العالمية، وأن تكون وجهة تقنية لمطوري أندرويد على الصعيدين المحلي والإقليمي".

وتقدم الذيب بالشكر إلى "وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة" و"جمعية المهارات الرقمية" و"هيئة تنشيط السياحة" على تعاونهم ومساهمتهم في تنظيم هذا المؤتمر الهام والهادف، وما يحمله من فوائد تصب في مصلحة جمهور مجتمع أندرويد في المملكة، حيث سيستقبل المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة نحو 1000 مشارك من طلبة الجامعات والمبرمجين والمختصين وممثلي الشركات التقنية للاطلاع على آخر مستجدات هذه الصناعة والتعرف على أهم حلول البرمجة إلى جانب التعرف على أهم الكفاءات الشبابية الأردنية في عالم الأندرويد.

ونوه الذيب إلى أهمية نظام أندرويد كنظام عالمي رئيسي في تشغيل الأجهزة المحمولة وبحصة عالمية تبلغ نحو 71٪ بينما يمتلك نظام iOS ما نسبته 28٪ من حصة سوق أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة العالمية وفق دراسة نشرها موقع ستاتيستا "Statista" مؤخراً، في الوقت الذي يضم مجتمع مطوري أندرويد ما يقرب من ستة ملايين مطور حول العالم.

جدير بالذكر إن جمعية المهارات الرقمية تأسست بدعم من مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي، والذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. تهدف الجمعية إلى تطوير وإدارة سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومطابقة العرض والطلب للمهارات والمؤهلات، بهدف تطوير مهارات الطلبة والخريجين لتوائم متطلبات واحتياجات سوق العمل الأردني. يسهم ذلك في تحسين قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، بالإضافة الى متابعة الخدمات والبرامج التدريبية وتقييم نتائجها.

وكانت شركة Mobile Seasons GmbH قد قامت مؤخراً بمنح شركة أومنيس ترخيصاً لاستخدام العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بتنظيم وإدارة مؤتمر droidcon في المملكة الأردنية الهاشمية، وستساهم في الدعم الترويجي والتسويقي للمؤتمر، بما في ذلك الإعلان والترويج على موقعها الإلكتروني وجميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة والمؤتمر والذي يحضره ويشارك فيه مئات المتحدثين من أهم الشركات العالمية على غرار Google، وMeta، وTikTok، وAmazon، وMicrosoft، وIntel، وIBM، وCisco وغيرها الكثير.

MENAFN12122023000072011014ID1107577283

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث