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مطالب بحصر العطاءات الحكومية بالشركات الأردنية

12/12/2023 4:35:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ناقشت اللجنة النيابية المشتركة، المكونة من لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة برئاسة هيثم الزيادين ولجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة عمر النبر، التحديات التي يواجهها قطاع تكنولوجيا المعلومات في اجتماع مع رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات 'إنتاج'، عيد أمجد صويص، وعدد من رؤساء مجالس الشركات العاملة في القطاع.
وخلال الاجتماع، تمت المطالبة بحصر العطاءات الحكومية للشركات الأردنية وإعادة تأهيل المساقات التعليمية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل.
كما دعا المجتمعون إلى تحسين بعض الأطر الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لدعم النمو الاقتصادي وريادة الأعمال.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى التحديات مثل الأمن السيبراني والحوكمة الرقمية، مؤكدين على أهمية هذه القضايا في تحقيق تحول رقمي ناجح وآمن.
وأكد رئيسا اللجنتين على الدور المحوري للجنة المشتركة في دعم التحول الرقمي في المملكة، وأوضحا أن اللجنة ستعمل على تعزيز التعاون بين قطاعي الاقتصاد والاستثمار مع التركيز على الابتكار والريادة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات.
وأشارا إلى أن الأردن، بفضل توجيهات الملك عبد الله وسمو ولي العهد الأمير الحسين، أصبح نموذجًا يحتذى به في المنطقة في مجال الاقتصاد الرقمي.
ولفت الرئيسان إلى أن اللجنة عازمة على تحقيق تقدم في مجالات مثل البنية التحتية الرقمية والتعليم الرقمي، وتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.
وفي ختام التصريحات، دعا النائبان جميع الأطراف المعنية إلى العمل معًا لإزالة العقبات وتعزيز بيئة مواتية لنمو الاقتصاد الرقمي، مؤكدين على التزام اللجنة بتحقيق تطلعات وطموحات الأردن في هذا العصر الرقمي.
ومن جانبه، أعرب صويص عن تقديره لجهود اللجنة في تعزيز التعاون الاقتصادي، وأكد على الدور الكبير لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم ونمو عجلة الاقتصاد، وتوفير فرص العمل.

وأكد صويص على أهمية أن تكون الشركات الأردنية في طليعة المتقدمين للعطاءات الحكومية، مشددًا على ضرورة زيادة الثقة بالشركات الأردنية وقدرتها على استقطاب اي خبرات عالمية في حال الحاجة إليها لتجاوز أي نقص في الخبرات أو الموارد التي تتطلبها العطاءات دون الحاجة إلى الجوء للشركات العالمية مباشرة.
وأضاف أن هذا التوجه يتبعه العديد من الدول في عطاءاتها الحكومية.
وتطرق ممثلو الشركات إلى العديد من التحديات التي تواجه الشركات الأردنية، مؤكدين على ضرورة تبني منهجية واضحة وسريعة للعمل على حلها وخلق بيئة أكثر تمكينا للأعمال
وأشاروا إلى أن الحكومة والشركات الأردنية يجب أن تعمل بشكل مشترك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مع التأكيد على الدور الرئيسي للمؤسسات الأردنية في هذا المجال.
ودعوا إلى ديمومة الحوافز التي منحت لقطاع تكنولوجيا المعلومات في عام 2016 لمدة أطول لأن هذه الحوافز تنتهي في عام 2025، مشددا على ان هذه الحوافز تنعكس إيجابا على القطاع بالشكل الذي يتواءم مع خطة التحديث الاقتصادي.
وتم مناقشة عدد من التحديات الأخرى المتعلقة ببعض التشريعات والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالضريبة وعقد العمل والتعليم والتدريب والجمارك وغيرها.
وحضر اللقاء عدد من المسؤولين والخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهم: رئيس مجلس إدارة شركة اوبتيمايزا، كريم قعوار، والرئيس التنفيذي لشركة“Delta Informatics”، مروان حمدان، والمدير التنفيذي لشركة جلوبيتل فادي قطيشات، والمدير التنفيذي لشركة Estarta معتز النابلسي، والرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب، وعضو مجلس إدارة جمعية إنتاج مجدي العرموطي، والشريك التنفيذيّ لشركة أسكدنيا للبرمجيّات، ضحى عبد الخالق، ورئيس مجلس إدارة شركة الصقور للبرمجيات، هيثم الرواجبة، والرئيس التنفيذي لمجموعة أكشن أحمد علوش.

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