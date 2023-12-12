انخفاض أسعار الذهب 30 قرشا محليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انخفضت أسعار بيع الذهب في الأردن، الثلاثاء، بواقع 30 قرشا للغرام الواحد، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 40.30 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.60 دينار لجهة البيع.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 47.50 دينار و 35.80 دينار على التوالي.
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