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نحن ومفكرو الغرب.. إصدار جديد لإبراهيم العجلوني

12/12/2023 4:34:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






أعادت وزارة الثقافة ضمن مكتبة الأسرة القراءة للجميع طباعة كتاب "نحن ومفكرو الغرب- نظرات في المختلف"؛ للمفكر الأردني إبراهيم العجلوني.
كتب مقدمة الكتاب الدكتور ماجد حرب يقول فيها إن إبراهيم العجلوني واحد من أهم مثقفي الأردن"، ويتناول في هذا الكتاب أمرين، شكلا معا حالته المعرفية؛ تُدبر التراث، وتمثل الدرس الفلسفي، وفي الأمرين استعمل ذاته العارفة في ترسم هذه الحالات، تعالق هذا بذاك، ومن يطيل النظر في كتاب العجلوني "وحي الآفاق"، بأجزائه الثلاثة، فسيلوح له، صدق هذا القول، وسيدرك معنى مقولة أبي حيان التوحيدي في "المقابسات"، "الفلسفة لطائف العقل".
ويقول حرب "لقد تبين لي إذ كنت أتحدث ببعض المسائل الفلسفية مع العجلوني، فقد تبين لي بعد العديد من الأحاديث أن هذا الرجل وقف بالفحص والتمحيص على كثير من جهود سلفنا الفكرية الفلسفية، وأحاط بها علما ودراية.. ووازن بينها وبين مقولات فلاسفة الغرب، بأسلوب جمع عمق التبصر بقوة الحجة ورشاقة الصوغ؟ فبسط رؤاه في عدد كبير من المقالات التي جمعها "وحدة الموضوع ووحدة الذات العارفة".
ويتابع حرب "فقد كان العجلوني يحذر من حالة الانبهار بالنموذج الغربي، ويعلنُ أن هذا أوان أن يجهد باحثونا ومفكرونا في الحد من حالة الانبهار تلك، وتتمثل في الأذهان، مشيرا إلى مقولة لكارل بوبر ضمنها لكتابه "المجتمع المفتوح وأعداؤه"، حيث يقول بوبر "إن حضارتنا إذا ما أريد لها أن تبقى وتستمر، فينبغي أن تقلع عن عادة الدفاع عن أولئك المفكرين العظماء، فهؤلاء الرجال ليسوا معصومين عن الخطأ".
ويبين حرب إن العجلوني يفند هنا بحجج لا ينقصها الوقارة النقدية، آراء الكثير من الفلاسفة الغربيين مثل "كانت وهيجل وفولتير.."، وحقا أن هذا النزوع نحو "لا أسطرة"، العقل الفلسفي الغربي، فقد حملني العجلوني على إعادة النظر في كثير من مقولات هؤلاء وغيرهم.
يرى حرب أن العجلوني ليس ممن يركب رأيه من ما تبدى له صحة غيره، فهو على مسكة من الإنصاف. وأنك لتلمح هذا في حديثه عن "دوستويفسكي وهيرمان هسه وأمبارو دانيلا وغوستاف لوبون ونيتشه".
ويتحدث حرب عن لقائه مع العجلوني فيقول "التقيت العجلوني في العام 2014، ثم توالت لقاءاتنا، لا أذكر أني أتيتُ على اسم فيلسوف عربي أو غربي، قديم أو محدث، إلا وجدت العجلوني أحاط علما به، وبمقولاته وتصانيفه، على نحو يظهر عظيم معرفة شاسعة الاطلاع".
ويبين حرب أن العجلوني حدثه عن كتابه الذي سيقوم بإصداره وهو كتاب "نحن ومفكرو الغرب. نظرات في المختلف"، وتجاذبنا أطراف الحديث عن الكتاب ومحتواه، فتحمست لقراءته وهو مخطوط، بل طلبت منه أن أشرف بكتابة مقدمته له، فأجابني في تواضع بأنه موافق.
الكتاب يتضمن قرابة "100"، مقال صحفي، استهلت بحديث عن الآخر، وهنا يتحدث العجلوني عن مفهوم "الآخر"، وهو مفهوم غربي صهيوني بامتياز، وأننا بحاجة إلى استعمال كلمة "المختلف"، وهو مفهوم نستبدله بـ"الآخر"، فـ"المختلف"، توسعة روحية لذواتنا ومضمار لأخلاقنا ورؤانا، أو هو "ذات أخرى تتماهي بها أو تقابلها، فنقبل بها أو نرفضها".
ويشير حرب إلى أن الكتاب في مجمله، يفك اللجام عن حجة من "يلهث في غبار الفكر الغربي ويسبح في عجاجه"، فهو من بعدُ يعد نظرٌ مانع يكشف زيف ممن عُدوا رموزا فكرية في الغرب، مثل "هيجل وفولتير وإسحق دوبنشر"، ثم إنه في الآن نفسه دليل صُراح على الروح الموضوعية الآخذة بالحق المنصفة لمن يستحق الإنصاف مثل "غوستاف لوبون، وبرتراند رسل، وآرنست همنجواي، وروجيه غارودي".
ويبين حرب أن الكلام في "الآخر"، لا بل في "المختلف"، فقد فصل العجلوني القول في معنى الاختلاف وفي معنى الحوار مع "المختلف"، في رسالة نشرها في العام 2007، بعنوان "إضاءات في حوارات الآخر واحترام الذات"، جاء فيها "حتى يكون لنا ذلك الحوار الفاعل المجدي مع هذا (الآخر)، فإن ثمة شرطين لا بد من توافرهما هما (الندية والمساواة، ونزيد عليهما استقلال الشخصية ونزاهة المقصد"، مؤكدا على أن كتاب "نحن ومفكرو الغرب"، ومن قبله كتاب "وحي الآفاق"، وكتاب "إضاءات في حوار الآخر"، أعمال مهمة، حقيقة لا مجازا.
وخلص حرب إلى أن ما يبتغيه العجلوني في كتابه هو إثبات المعنى الحقيقي لما درجنا على تسميته بـ"الآخر"، وتبيان أصالة الفكر العربي بما هو ند قادر على المواجهة المنطقية. وكشف أن الانبهار المفرط بالعقل الغربي خطرٌ يتهدد ثقافتنا التي ما عدمت يوما أدوات التواصل والمقابلة مع "الآخر المختلف".

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