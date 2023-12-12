تحذير: الجريب فروت يتفاعل مع هذه الأدوية

الجريب فروت وعصيرها يعتبران إضافتين غذائيتين غنيتين بالعناصر الغذائية، حيث تحتوي على كميات وفيرة من فيتامين C والبوتاسيوم.



تعزز هذه الفاكهة نظام المناعة، وتحسّن صحة الجلد، وتخفض ضغط الدم، وتقدم العديد من الفوائد الصحية الأخرى، وفقًا للأبحاث العلمية.



ومع ذلك، يواجه الجريب فروت خطرًا ملحوظًا ناتجًا عن تفاعلها مع العديد من الأدوية، مما يمكن أن يقلل من فعاليتها أو يسبب آثارًا جانبية غير مرغوبة.

السبب وراء هذا التأثير يعود إلى قدرة الجريب فروت على تثبيط إنزيم CYP3A4 في الأمعاء الدقيقة، الذي يلعب دورًا في استقلاب بعض الأدوية.



يتفاعل الجريب فوت مع عدة فئات من الأدوية، منها:



أدوية الحساسية (أليجرا) : يمكن أن يقلل الجريب فروت من فعالية بعض مضادات الهيستامين مثل أليجرا.



أدوية زراعة الأعضاء (المثبطات المناعية) : تتفاعل مع الأدوية التي تمنع رفض الأعضاء المزروعة.



الستاتينات (خافضات الكوليسترول) : يؤثر على فعالية بعض أدوية خفض الكوليسترول مثل ليبيتور.



أدوية خفض ضغط الدم (بروكارديا وأدالات) : يمكن أن يسبب تفاعلًا مع أدوية خفض ضغط الدم وتزيد من مستويات الدواء في الجسم.



أدوية اضطراب نظم القلب (الأميودارون) : يمكن أن يسبب تفاعلات خطيرة.



وهذه فقط بعض الأمثلة، لذا يجب دائمًا استشارة الطبيب حول تأثير الجريب فروت على الدواء الخاص بك. تجنب تناول الجريب فروت مع الأدوية في بعض الحالات يمكن أن يكون آمنًا ومفيدًا لضمان أمان العلاج وفعاليته.” -وكالات

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