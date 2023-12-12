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مستشفى النجار برفح يكشف عن انتشار الجدري بين الأطفال

12/12/2023 4:34:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت وكالات إغاثة، الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الثاني 2023، إن الجوع يتفاقم وسط الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما أعلن مدير مستشفى النجار في رفح جنوبي القطاع انتشار الجدري بين الأطفال، مؤكداً أن المستشفى يستقبل يومياً نحو 1500 حالة أمراض معوية بسبب نقص الغذاء، مشيراً إلى انتشار الإسهال والإنفلونزا بين النازحين في رفح، وأن الوضع أصبح كارثياً.


يأتي هذا في وقت تستعد فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، إذ استشهد مئات المدنيين في ضربات للاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف لإطلاق النار.


ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من ديارهم، ويقولون إنه أصبح من المستحيل العثور على مأوى أو طعام في القطاع الساحلي المكتظ، وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن نصف السكان يتضورون جوعاً.


فيما ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على منصة إكس: "الجوع يلاحق الجميع".


ويقول سكان من غزة إن الأفراد الذين اضطروا للنزوح مراراً يموتون من الجوع والبرد وكذلك من القصف، ويتحدثون عن نهب شاحنات المساعدات وارتفاع هائل في الأسعار.

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة فقد أسفر الهجوم الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد 18205 أشخاص وإصابة ما يقرب من 50 ألفاً. -وكالات

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