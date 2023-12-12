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الملك يغادر إلى مدريد وجنيف

12/12/2023 4:33:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، أرض الوطن في زيارة عمل إلى مدريد وجنيف.


ويلتقي جلالته في مدريد بجلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ورئيس الحكومة الإسبانية، لحشد الدعم الدولي للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، كما يلقي جلالته كلمة في المنتدى العالمي للاجئين بجنيف.


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