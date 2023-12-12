20 شهيدا بقصف استهدف منازل في جنوبي غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت مصادر طبية
فلسطينية، إن 20 شهيدا سقطوا في قصف الاحتلال منازل عدة في رفح جنوب قطاع غزة فجر
اليوم الثلاثاء.
ومنذ أمس، واصل
جيش الاحتلال قصفه من مخيم جباليا شمالي القطاع إلى دير البلح في الوسط وخان يونس
ورفح في الجنوب.
وأعلنت وزارة
الصحة في قطاع غزة، مساء أمس الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 18
ألفا و205، بينما بلغ عدد الجرحى 49 ألفا و645.-(الجزيرة)
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