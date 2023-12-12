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20 شهيدا بقصف استهدف منازل في جنوبي غزة

12/12/2023 4:33:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت مصادر طبية فلسطينية، إن 20 شهيدا سقطوا في قصف الاحتلال منازل عدة في رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

ومنذ أمس، واصل جيش الاحتلال قصفه من مخيم جباليا شمالي القطاع إلى دير البلح في الوسط وخان يونس ورفح في الجنوب.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء أمس الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 18 ألفا و205، بينما بلغ عدد الجرحى 49 ألفا و645.-(الجزيرة)

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