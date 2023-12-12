Tuesday, 12 December 2023 06:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4 شهداء بقصف طائرة مسيرة للاحتلال في جنين

12/12/2023 4:33:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد أربعة شبان فلسطينيين، وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال لمجموعة شبان في حي السيباط من مدينة جنين.

وأفاد مدير مستشفى جنين وسام بكر لـ"وفا"، بأن أربعة شبان استشهدوا جراء استهدافهم بشكل مباشر، من قبل طائرة مسيرة، عرف منهم: رفيق الدبوس، ومحمود أبو سرور، وبكر صديق زكارنة.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، تحاصر قوات الاحتلال مستشفيات: ابن سينا، وجنين الحكومي، الرازي، وتمنع سيارات الإسعاف من نقل الشهداء.

MENAFN12122023000072011014ID1107577263

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث